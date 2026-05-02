Presupuestada en 252.000 euros la rehabilitación de edificios anexos y auxiliares del Pazo de Goiáns, en Boiro

La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas Chechu Río

La corporación local boirense aprobó por unanimidad en el último pleno el proyecto, por importe de 252.332 euros, para la consolidación y rehabilitación del lagar pequeño, vivienda y caballerizas que se ubican en la finca del complejo patrimonial del Pazo de Goiáns, y que una vez rematadas las obras se sumarán a la ya rehabilitada capilla, pazo y torre. Lo mismo sucedió con las propuesta del BNG de realización de diversas reparaciones en los campos de fútbol de Vista Alegre, y de Boiro Novo de mejoras en Valmaior, Treites y O Louriño y de arreglo de la Fonte do Lorcho y puesta en valor de la plaza y zonas anexas

En lo que se refiere al proyecto de rehabilitación de las edificaciones auxiliares y anexas al edificio principal del Pazo de Goiáns se precisó que su presentación en el pleno para su aprobación respondía a una petición de la Diputación de A Coruña como requisito previo a la formalización de un convenio con la institución provincial para otorgar una subvención con la que contribuir a financiarlo.

Continuidad

Desde el Gobierno local se sostiene que el referido inmueble de titularidad municipal, que está formado por el pazo, torre y construcciones auxiliares, tiene un importante valor patrimonial, en el que se necesita actuar, como ya se hizo en la estructura principal y en la capilla, y que lo que se persigue ahora es continuar con las actuaciones de rehabilitación y conservación de los elementos patrimoniales anteriormente referidos.

A grandes rasgos, el proyecto diseñado contempla obras urgentes de consolidación de ámbito estructural y en las envolventes, con la recuperación de las cubiertas que colapsaron, el saneamiento de los muros de piedra, la nivelación y conservación del suelo, así como la recuperación o instalación de carpinterías, puertas y ventanas de las edificaciones sobre las que se pretende actuar.

La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas Chechu Río

La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas Chechu Río

La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas Chechu Río