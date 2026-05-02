Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Presupuestada en 252.000 euros la rehabilitación de edificios anexos y auxiliares del Pazo de Goiáns, en Boiro

El proyecto para llevar a cabo esa actuación recibió la aprobación unánime de la corporación municipal, al igual que sucedió con las mociones presentadas por Boiro Novo y BNG

Chechu López
02/05/2026 07:25
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La corporación local boirense aprobó por unanimidad en el último pleno el proyecto, por importe de 252.332 euros, para la consolidación y rehabilitación del lagar pequeño, vivienda y caballerizas que se ubican en la finca del complejo patrimonial del Pazo de Goiáns, y que una vez rematadas las obras se sumarán a la ya rehabilitada capilla, pazo y torre. Lo mismo sucedió con las propuesta del BNG de realización de diversas reparaciones en los campos de fútbol de Vista Alegre, y de Boiro Novo de mejoras en Valmaior, Treites y O Louriño y de arreglo de la Fonte do Lorcho y puesta en valor de la plaza y zonas anexas

En lo que se refiere al proyecto de rehabilitación de las edificaciones auxiliares y anexas al edificio principal del Pazo de Goiáns se precisó que su presentación en el pleno para su aprobación respondía a una petición de la Diputación de A Coruña como requisito previo a la formalización de un convenio con la institución provincial para otorgar una subvención con la que contribuir a financiarlo.

Continuidad

Desde el Gobierno local se sostiene que el referido inmueble de titularidad municipal, que está formado por el pazo, torre y construcciones auxiliares, tiene un importante valor patrimonial, en el que se necesita actuar, como ya se hizo en la estructura principal y en la capilla, y que lo que se persigue ahora es continuar con las actuaciones de rehabilitación y conservación de los elementos patrimoniales anteriormente referidos.

A grandes rasgos, el proyecto diseñado contempla obras urgentes de consolidación de ámbito estructural y en las envolventes, con la recuperación de las cubiertas que colapsaron, el saneamiento de los muros de piedra, la nivelación y conservación del suelo, así como la recuperación o instalación de carpinterías, puertas y ventanas de las edificaciones sobre las que se pretende actuar.

La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
Chechu Río
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
Chechu Río
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
Chechu Río
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
La actuación proyectada por el Ayuntamiento se desarrollará en el lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620