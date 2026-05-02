Luz verde de la corporación municipal de Boiro al cambio de dedicación exclusiva por una parcial del 85,7% de la edila socialista María Outeiral

La edila de Cultura, Turismo e Persoal, María Outeira, justificó en razones de carácter personal y organizativo el cambio en su dedicación exclusiva por una parcial del 85,70%

La corporación municipal boirense aprobó con el voto favorable de los 9 ediles del PSOE, en contra de los tres de Boiro Novo y BNG y la abstención de los 5 del PP la propuesta para modificar el acuerdo del pleno de organización del 27 de julio de 2023, sobre dedicaciones exclusivas y parciales y sus remuneraciones. Así, se dio luz verde al cambio para fijar que el cargo de concejala de Cultura, Turismo e Persoal, María Outeiral Campos, con dedicación exclusiva, por la que percibía 39.976 euros brutos al año, pasa a tenerla parcial del 85,70%, y percibirá al año 34.019 euros, con efecto desde ayer.

El portavoz de BN, Xurxo Triñanes, dijo que la dedicación exclusiva de Outeiral “leva sendo a comidilla deste pobo desde o momento en que llela concederon. Todos dubidan da compatibilidade do cargo público que desempeña coa súa actividade laboral”, por lo que le pidió que explique el motivo de por qué lo modifica ahora “e non o fixo ao principio”. Recurrió a la expresión de que “a mariposa bateu as alas en Ourense e provocou a tormenta en Boiro” para explicar el cambio, y le pidió que tenga “humildade e recoñeza o seu erro, aínda que a reducción sexa irrisoria”.

La portavoz del BNG, Raquel Suárez, dijo que se trata de una medida “meramente cosmética”, que llega tarde y “obedece a evitar problemas”. Agregó que en los tres años con dedicación exclusiva “en ningún momento solicitou o recoñecemento de compatibilidade, sendo público e notorio que a exercía ao mesmo tempo que unha actividade privada. E agora se nos propón que aprobemos unha reducción de menos do 15%. Nin supón un aforro real a un ano das eleccións, nin garantiza unha compatibilidade efectiva de ambas actividades”. Por último, le preguntó “si, unha vez recoñecido o erro, vai a concelleira a devolver o percibido de máis durante os últimos anos”.

Justificación

Después de que el portavoz del PP, Fernando García-Diéguez, expresó sus dudas sobre la legalidad de la situación y atribuyó el cambio “a raíz de problemas en Ourense y Baiona por un tema parecido”, en una línea similar a la indicada por el portavoz de Boiro Novo, y del segundo turno de intervención de Triñanes, María Outeiral insistió en que su solicitud se basa en “razóns de carácter persoal e organizativo”, pues su situación se modificó en todos estos años con su negocio.

En este sentido, la edila socialista argumentó que en el Ayuntamiento "bótanse moitas horas", y que el cambio sobre el papel supone que pasará a hacer seis horas frente a las siete que tenía que hacer hasta ahora, “aínda que traballarei o que faga falta”. Y agregó que, de todas maneras, sus delegaciones ya tienen un ritmo de trabajo, después de su “ardua labor e de moitas horas” para conseguir una nueva RPT y otras mejoras.

Presupuesto

Este fue uno de los asuntos que se abordó en un pleno en el que también se sometió a debate y aprobación inicial uno de los documentos que son considerados como más importantes cada año, como fue el presupuesto municipal para el presente ejercicio económico, por importe de 19.136.00 euros, y que contrariamente a lo que suele suceder, fue despachado en menos de 50 minutos dentro del poco más de un par de horas en que se prolongó dicha sesión de carácter ordinario. El concejal de Facenda, Luis Ruiz, reconoció que ese importe total supone una depreciación del 9,65% respecto al de 2025, lo que indicó que estaba motivado en que el año pasado incluyó una importante operación de crédito que no aparece reflejada en el actual.

El teniente de alcalde añadió que se prevé un aumento de medio millón de euros en las tasas y transferencias de capital, pero que no habrá subida en los impuestos directos. En gastos en bienes corrientes y servicio se recoge una subida del 9,97%, que dijo que responde al incremento del IPC, la actualización de los nuevos contratos, la subida del coste de la energía y otros conceptos. Y agregó que en las inversiones se incluye la aportación municipal de actuaciones subvencionadas, como mejoras en el polígono industrial o de eficiencia energética en edificios públicos. Y destacó que el presupuesto crece en ingresos y que se presenta con un superávit de 400.000 euros antes de ajustes.

Falta de concreción

Boiro Novo le reprochó al Gobierno local la reducción de un 12% en el capítulo de inversiones, destacando una bajada del 75% en el mantenimiento de vías públicas, así como la falta de concreción en el anexo de las mismas, al figurar partidas genéricas "e nos traen aquí un acto de fe e nos piden o voto en base a algo", cuando su portavoz,Xurxo Triñanes, esperaba que figurasen obras que no propusieron para el POS+, y subrayó que "con eses mimbres o novo voto será desfavorable". También le espetó al edil de Facenda que presuma de aumento de los ingresos "a costa de aumentarlles os impostos á veciñanza, con 25% no IBI, arredor do 200% as tasas de primeira ocupación e máis do 100% nas tasas do cemiterio, entre outras, mentres a xente non ve a onde vai esa suba de impostos". Y dijo que no se puede ue se gasten 198.000 euros en dedicaciones políticas y que sólo se destinen 125.000 a asfaltados "tendo en conta os desfeitas que están as estradas".

Raquel Suárez, portavoz del BNG, empezó criticando que el PSOE sigue sin prtesentar el presupuesto antes de que empiece el año, que improvisa sobre loque se le va ocurriendo y aue el reparto de las subvenciones nominativas "faise a dedo". Seguidamente refirió la reducción del importe de las inversiones, que se presentan con partidas genéricas, sin especificar a que actuaciones concretas se destinará el dinero, por lo que reprochó la falta de transparencia y que el equipo de gobierno "pretenden que o aprobemos cunha venda nos ollos". Desde la formación frentista recordaron que propusieron la instalación de una nueva cubierta en la escuela infantil 'A Galiña Azul' "pero non a vemos, nin tampouco melloras de instalacións educativas". y manifestó que al observar ese presupuesto- "ata boto de meno a partida de varios que incluía o PP.

Maniobrabilidad

El portavoz municipal del PP, Fernando García-Diéguez, cogió el testigo del grupo nacionalista sobre ese último aspecto indicó que la inconcreción en el anexo de inversiones le permitió al PP cuando ostentaba la Alcaldía una mayor maniobrabilidad para poder atender las demandas de la ciudadanía, algo en lo que coincidió con el portavoz del grupo municipal socialista. De hecho, le espetó al edil de Facenda que "las partidas genéricas las inventamos nosotros, defendíamos esa fórmula y ahora ustedes presumen de ello como si hubieran inventado la pólvora". El portavoz de Boiro Novo le replicó que el PP no siempre lo hizo así, pues enumeró la relación de actuaciones concretas que presupuesto como inversiones en 2018.

García-Diéguez indicó que el dinero reservado para pavimentaciones en el actual presupuesto sólo servirá para parcheos, y que si se repite un invierno tan duro como el último "saltarán los parches y tendremos otra piscina en el municipio". Y hablando de agua, el edil popular aprovechó para preguntar si el Ejecutivo local tiene previsto privatizar el servicio de abastecimiento de agua, previendo un incremento de las tasas correspondientes a los vecinos, sin obtener respuesta.

El líder del PP boirense también le dijo que es documento que les presentaron "nace muerto, es un mal presupuesto", para seguidamente añadir que, atendiendo a lo que se recoge en el informe de Intervención, "incumple la regla de gasto en su aprobación inicial, y se deduce que incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria una vez que sea ejecutado, lo que obligaría a aprobar un plan económico-financiero para 2027 y 2028. El Ayuntamiento se encuentra en una situación de déficit presupuestario". Y agregó que "las facturas guardadas no un cajón podrían suponer "la nada desdeñable cantidad de 714.492 euros.

Deuda

Capítulo aparte sobre el presupuesto fue el de la deuda, que generó diferencia de criterios y también de números entre el concejal de Facenda y el portavoz del PP. Mientras el primero indicó que las magnitudes que manejan permiten cifrar el endeudamiento municipal en el 17,90%en el inicio del actual ejercicio y anunció que se prevé que, si se hacen efectivas las operaciones de crédito contratadas, alcance el 31% al final del mismo, "estando moi por debaixo do límite legal do 75%, pese a que horas antes el alcalde había indicado a través de un comunicado que "imos seguir traballando para que chegue a cero”.

Por su parte, García-Diéguez manifestó que no es cierto que el actual equipo de gobierno esté bajando la deuda hasta dejarla en cero. Indicó que, según el informe de la liquidación del 2025 la deuda del Ayuntamiento de Boiro se sitúa en el 36,25%, "por lo que no es el 17,90% como dicen ustedes". Frente a eso, Luis Ruiz dijo que el informe de intervención recoge que el Ayuntamiento de Boiro tiene a fecha del 1 de enero de 2026 un endeudamiento de 3.381.604,60 euros, y que eso equivale al 16,6 de los ingresos corrientes liquidados, una cifra que varía ligeramente con respecto a la que el propio concejal del PSOE había indicado unos minutos antes del 17,90%.

Además, desde el grupo municipal del PP se precisó que en el último ejercicio liquidado por el PP en el gobierno local, que fue el 2018, el porcentaje de deuda era del 34,60%, y que en 2019, con el PSOE en la Alcaldía, se elevó al 40,14%. También detalló que el endeudamiento por habitante en el último año (2018) de gobierno popular era de 244,52 euros, "mientras que el último liquidado por ustedes (2025) es de 401,74 euros". De esta manera, el portavoz del PP afirmó que, "con ustedes en el gobierno, los vecinos que tienen que soportar la subida de impuestos, están más empufados".