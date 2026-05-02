Denuncian ante la Consellería de Política Social la “trampa mortal” en la que se convirtió la escuela infantil ‘A Galiña Azul’ de O Saltiño, en Boiro

La denuncia presentada por UCIN Boiro hace referencia a focos descolgados y cableado al aire tras el derrumbe parcial del techo en el patio exterior cedida

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro registró ante la Consellería de Política Social una denuncia en la que hace eco del malestar de familias con niños matriculados en la escuela infantil de O Saltiño, perteneciente a la red ‘A Galiña Azul’, de que esa instalación se ha convertido en una “trampa mortal” para niños de hasta tres años. Su coordinador, Miguel Piqueras, indicó que se ha visto obligado a actuar de esta manera tras recibir múltiples quejas y documentación gráfica por parte de las familias que tienen a sus hijos en esa instalación, y que tras analizar esos testimonios y las fotografías facilitadas por los padres, “que revelan un estado de abandono sistemático por parte del Ayuntamiento boirense”.

Por ello, le reclama al departamento que dirige Fabiola García a que realice una inspección inmediata de dicha guardería, que inste al Ayuntamiento a subsanar de manera urgente y obligatoria todas las deficiencias, con especial prioridad en lo relacionado con el arreglo técnico de portales, saneamiento de cableado eléctrico y seguridad en los aseos; que se elabore un informe de evaluación de riesgos que permita garantizar la idoneidad del centro para su uso. y que se depuren responsabilidades por la "omisión persistente del deber de mantenimiento municipal", precisan desde la formación política denunciante.

UCIN Boiro señala que, a través de la información y el material gráfico aportado por las familias, pudo verificar un “escenario de riesgo” que afecta a todas las áreas. En materia de riesgo eléctrico, la denuncia presentada hace referencia a focos descolgados y cableado al aire tras el derrumbe parcial del techo en el patio exterior. A ello añade un “grave peligro por cristalería”, con puertas de aulas sin topes y cristales en despachos sin sujeción. Agrega que el estado de abandono denunciado por los padres incluye “manillas sueltas, goteras sobre los cambiadores y elementos de juego con puntas de hierro a la vista”, unas deficiencias a las que añade “el mal estado de los baños, actualmente averiados, lo que agrava aún más la situación del centro”.

Igualmente, Miguel Piqueras advierte que la falta de mantenimiento provocó que los patios estén cubiertos de “verdín deslizante” que, según asegura, convierte la zona de recreo en “una pista de caídas constantes, hasta el punto de que “los niños no pueden salir a jugar al exterior por el peligro que supone”. La denuncia también refiere humedades y goteras en el cambiador de usos múltiples, la rotura progresiva del suelo del pasillo principal, desprendimientos del pavimento de caucho del patio, grietas en las paredes y caída del marco de ventanas, oscurecimiento de revestimientos de madera por una posible fuga en el sistema de calefacción del suelo, láminas levantadas en el suelo del jardín interior, la grifería precisa de ajustes constantes, y los deterioros de la casita de madera, del tobogán y del revestimiento de madera exterior, entre otras.

"Ausencia reiterada del concejal"

Desde la formación política denunciante también se pone el foco en la “ausencia reiterada del concejal responsable en los órganos de seguimiento educativo”, pues indica que no se presentó en el último consejo escolar programado para abril, “no siendo esta la primera vez que ocurre”. En este sentido, calificó esa actitud de “inadmisible”, al tratarse de “un espacio clave para abordar precisamente este tipo de problemáticas que afectan directamente a los menores y a sus familias”.

Por ello, UCIN Boiro exige una explicación pública inmediata sobre los motivos de su ausencia, y asegura que “no vamos a ser cómplices de esta desidia”. Y subraya que, tras recibir la alarma de los padres, acudió a la Xunta de Galicia para forzar una auditoría que obligue a realizar las reparaciones en un plazo de 48 horas”, explicó Piqueras. E insiste en que no va a parar hasta que se solucionen todos esos problemas, que considera de “fácil arreglo” y que “son competencia directa del Ayuntamiento”. “No queremos excusas, queremos acciones inmediatas”, incidió.

Ante la “gravedad de los hechos”, el coordinador de UCIN Boiro considera que el concejal responsable “debe presentar su dimisión inmediatamente, por su incapacidad para garantizar la seguridad básica. Boiro no necesita más postureo, necesita gestión”. Además, Piqueras es especialmente crítico con las prioridades del gobierno local, señalando que el alcalde decide anteponer las “obras faraónicas” a las necesidades básicas de las personas.

“Es un insulto a las familias que este Ayuntamiento entierre cuatro millones de euros en cemento en A Cachada para lucirse en las fotos, mientras los padres nos envían imágenes de cables expuestos y estructuras degradadas donde juegan sus hijos. El lujo del hormigón no puede valer más que la integridad de un niño”, denuncia el portavoz de UCIN Boiro, quien subraya que muchas de las reparaciones necesarias “apenas suponen un coste simbólico que el consistorio se niega a asumir”.