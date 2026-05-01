Quinteto Lunfardo ofrecerá mañana una noche de tango en la sala de conciertos ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’, en Boiro

La actuación en Boiro forma parte de un minitour que llevará al grupo a A Coruña y Vigo Cedida

La música del Río de la Plata sonará con fuerza mañana, desde las diez de la noche -con apertura de puertas desde media hora antes- en la sala ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’, en Boiro, gracias a un concierto del Quinteto Lunfardo, que promete una velada cargada de emoción, ritmo y elegancia, en la que el público podrá sumergirse en los sonidos del tango. Dicha actuación forma parte de un minitour gallego de la agrupación compuesta por músicos argentinos y uruguayos, aunque afincados en ciudades europeas como París y Berlín. Se trata de Leonel Gasso al bandoneón, Pablo Woiz al piano, Gabriel Bussi al violín, Santiago Quagliariello en el contrabajo y Guillermo Bazzola en la guitarra eléctrica, y que también llevarán su propuesta musical hasta la sala Garufa Club de A Coruña y luego al Teatro Afundación de Vigo.

Lunfardo destaca por su cuidada interpretación y su capacidad para fusionar tradición y contemporaneidad. Con un repertorio de obras de Astor Piazzolla, junto con otros grandes maestros del tango, este quinteto invita a un viaje musical lleno de matices, nostalgia y energía, que llenarán el enclave cultural de referencia en la comarca que albergará el concierto y que apuesta por propuestas artísticas singulares y de calidad. Así, el concierto será una inmersión en el género tanguero, y se dirige específicamente a los amantes de este estilo musical, que podrán escuchar composiciones argentinas conocidas como 'A Cumparsita' o 'Adiós Nonino', en las que los músicos mostrarán su pasión por este género con un enfoque contemporáneo que les aporta su propio sello.

El objetivo que persigue Quinteto Lunfardo es el de homenajear a la tradición tanguera, pero reinterpretando los grandes clásicos con una visión fresca y actual. Las entradas anticipadas están en venta online por 12 euros en apousada.eu, y de modo presencial en Baldani Concept Store y en la propia sala del concierto -pago en efectivo-, y por 15 euros en taquilla el mismo día de la actuación, aunque se recomienda reservar antes debido al aforo limitado de la sala.