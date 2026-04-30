Ocho centros de educación especial participaron en el IV Campionato Barista que se desarrolló en el Pazo de Goiáns, en Boiro

El equipo ganador fue el representante del Centro de Educación Especial Infantil ‘Infanta Elena’ de Monforte Luis Polo

El alumnado del Centro de Educación Especial Infantil ‘Infanta Elena’ de Monforte de Lemos ganó ayer el IV Campionato Barista de Colexios de Educación Especial, organizado por el Centro de Educación Especial 'Manuel López Navalón', de Santiago de Compostela, con la colaboración del Instituto de Fozque, y que se celebró en el Pazo de Goiáns con un total de ocho centros participantes. El segundo clasificado fue el CEE 'Aceesca Lume', de Porriño, y en tercer lugar quedó el CEE 'Maria Mariño' de A Coruña. Además del vencedor y los dos finalistas, se dieron cita los CEE 'Terra de Ferrol' (Ferrol), 'Panxón' (Nigrán) y 'Saladino Cortizo' (Vigo), así como del Centro Integrado 'Burlada' (Navarra). Se trató de una competición práctica en la que los alumnos debieron realizar distintas elaboraciones de café. A mayores, se desarrollaron talleres de cóctel, decoración de tortas y preparación de mousse.

La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, que participó junto al alcalde, José Ramón Romero, y la directora del CEE 'Manuel López Navalón', Silvia Marín, en el acto de entrega de premios de dicho campeonato barista, felicitó a todos los participantes por su trabajo, así como al profesorado por su implicación para que el alumnado consiga su mayor desarrollo personal y académico en la especialidad de servicios de restauración de los programas formativos de centros de educación especial. Y el primer edil boirense, José Ramón Romero, destacó la importancia de este tipo de actividades para “favorecer e promover a inclusión tamén no emprego, apostando pola formación nos colexios de educación especial con saídas profesionais como son a hostalaría ou a restauración e que teñen tanta importancia na nosa zona”.