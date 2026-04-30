El BNG reclama una acción integral en los campos de fútbol de Vista Alegre y mejoras en el pabellón polideportivo de Valiño

Imagen de los baches que presenta uno de los terrenos de juego de los campos de fútbol de titularidad municipal de Vista Alegre, en Boiro Chechu Río

El BNG boirense solicita una actuación integral en el complejo deportivo de Vista Alegre y mejoras urgentes en el pabellón de Valiño. Su portavoz, Raquel Suárez, refiere las reiteradas quejas de usuarios del campo de fútbol de Vista Alegre por el mal estado del césped. “Agora mesmo temos enriba da mesa un proxecto para substituír o céspede nun dos campos, unha actuación moi necesaria pero que precisa ir un paso máis alá” afirma la edila frentista, que considera “insuficiente esa medida se non vai acompañada doutras actuacións igual de necesarias para garantir o bo funcionamento das instalacións”, incide.

En las actuaciones prioritarias que propone figuran, además de un mantenimiento periódico, la compra de bancos móviles para dotar de mayor versatilidad al uso de los campos, y sirvan de abrigo en condiciones meteorológicas adversas. Pide la mejora de los vestuarios, renovación de iluminación, instalación de marcadores digitales y remodelación de la cubierta de las gradas del “campo vello”, y poner fin a la escasez de espacio de aparcamiento en la zona, habilitando zonas cerca del complejo deportivo.

Por otro lado, Raquel Suárez también pone el foco en las deficiencias existentes en otras instalaciones deportivas municipales utilizadas por la Escola de Fútbol Municipal, como es el caso del pabellón polideportivo de Valiño, en donde señala que las denuncias por los problemas de filtraciones de agua en la pista son habituales, así como por la falta de iluminación en el camino de acceso.

AEl BNG sostiene que a través de esta moción solicita al pleno de la corporación municipal que inste al gobierno local a incluir en el proyecto de sustitución del césped en Vista Alegre un plan de mantenimiento periódico, así como que se acometan las mejoras necesarias en ese recinto deportivo. “Todas estas actuacións deben ter como prioridade garantir unhas condicións axeitadas para a práctica deportiva da infancia e da mocidade do concello”, subrayó la edila nacionalista.