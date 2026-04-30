Boiro

Boiro Novo reprocha al gobierno local que la aportación municipal en inversiones se reduce al 12%

Chechu López
30/04/2026 06:40
Xurxo Triñanes es el portavoz del grupo municipal de Boiro Novo
Xurxo Triñanes es el portavoz del grupo municipal de Boiro Novo
Tras hacerse pública la propuesta de presupuesto municipal boirense para este año en lo que al capítulo de gastos se refiere, el grupo municipal de Boiro Novo reaccionó indicando que ese documento le deja “dúbidas importantes” sobre las prioridades del gobierno local. Advierte que en el anexo de inversiones no se detallan obras concretas, sino partidas genéricas, por lo que afirma que “resulta difícil saber con claridade en que se vai gastar o diñeiro público e que actuacións se van levar a cabo”.

Además, su portavoz, Xurxo Triñanes, indica que la aportación municipal a las inversiones se reduce a un 12%, “cunha baixada especialmente preocupante, que mesmo poderíamos cualificar de afundimento, no mantemento de vías públicas, que pasa de 450.000 euros en 2025 a 125.000 euros en 2026. Trátase dun recorte moi importante nun ámbito que afecta directamente ao día a día da veciñanza, especialmente polo pésimo estado de moitas estradas e camiños municipais”.

El edil de BN señala que todo ello está precedido “do maior incremento impositivo da historia de Boiro”, a lo que agrega que ese incremento en la recaudación no lo percibe la ciudadanía con más inversiones o servicios, ni se reparte de manera apropiada por toda la localidad, “sendo o rural o grande esquecido un ano máis no orzamento”. Considera que el presupuesto “ofrece pouca concreción, reduce partidas sensibles para a veciñanza e non aclara con suficiente claridade como se van atender as necesidades reais de Boiro”.

