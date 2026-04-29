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Boiro

El gobierno local de Boiro destinará a inversión el 8,4% de los 19,1 millones de euros del presupuesto municipal de este año

Chechu López
29/04/2026 06:20
El salóin noble del consistorio acogerá mañana, a partir de las ocho de la tarde, una nueva sesión ordinaria dle pleno de la corporadión municipal
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El ejecutivo local boirense presentará para su debate y aprobación en el pleno municipal de mañana (20.00) su propuesta de presupuesto para el presente ejercicio económico, que se eleva a 19.136.000 euros, y del que su capítulo más cuantioso es el de gasto corriente en bienes y servicios, que asciende a 9.008.708 euros, seguido del relativo a gasto de personal, con 7.140.050 euros. Este último importe se reparte en 2.448.731 para personal funcionario y 2.287.958 para persona laboral, mientras que se destinan 1.882.886 a cuotas, prestaciones y gastos sociales; 261.242 para incentivos al rendimiento y 259.234 para órganos de gobierno y personal directivo.

El gobierno local destaca que a inversión destina 1.609.022 euros, lo que equivale al 8,4% del total. Así, hizo referencia a las partidas para mejoras en la red viaria municipal (125.000), en la red de saneamiento (150.000) y en la traída de agua (180.000); mejoras y ampliaciones de instalaciones deportivas (210.000) y dedicadas a dinamización cultural (150.000), adquisición e instalación de una bomba de calor (154.138), mejora de instalaciones del polígono industrial de Espiñeira (140.629), instalación y reforma de parques públicos (120.000) y otras. En el resto de los gastos por capítulos se reservan 820.704 euros para transferencias de capital, 351.259 de pasivos financieros, 85.000 de transferencias corrientes, 61.257 de gastos financieros y 60.000 de activos financieros.

El equipo de gobierno presidido por José Ramón Romero destaca que el presupuesto “segue a mesma liña que os aprobados nos últimos anos” y que “cubre todas as obrigas municipais, que mellora en servizos e que reduce a débeda”. “Cando entramos no goberno en 2019, a débeda estaba no 42,15%, pechamos o 2025 cun 17,90% e imos seguir traballando para que chegue a cero”, reconoció el teniente de alcalde y concejal de Facenda de Boiro, Luis Ruiz.

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