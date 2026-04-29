El Ayuntamiento ejecuta unas obras de renovación del pavimento en un camino peatonal en la cuesta de Espiñeira

El alcalde, José Ramón Romero, visitó el lugar junto al teniente de alcalde, Luis Ruiz, para conocer el desarrollo de las obras Cedida

El Ayuntamiento boirense acomete unos trabajos de mejora de un camino peatonal situado en la parte alta del renovado vial de la cuesta de Espiñeira. A estas obras, que contemplan la renovación del firme, así como la dotación de alumbrado público para mejorar la seguridad de ese tramo, destina 17.847,50 euros.

El lugar donde se desarrolla esa intervención es un camino utilizado con mucha frecuencia por el alumnado del IES Espiñeira para acudir o salir del mismo y que, según fuentes municipales, cuenta con un firme muy degradado y que dificulta el tránsito por el mismo debido a su pendiente natural.

“Trátase dunha pequena obra pero que resulta necesaria debido ao tránsito de persoas que a diario usan ese camiño”, declaró el alcalde, José Ramón Romero, que visitó el lugar junto al teniente de alcalde, Luis Ruiz, para conocer el desarrollo de las obras.