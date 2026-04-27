Pedro Blanco destaca en Boiro las ayudas económicas del Plan Veo

El delegado durante su visita Cedida

El delegado de Gobierno, Pedro Blanco, visitó este lunes el centro oftalmológico Doce Ópticos de Boiro donde ensalzó el Plan Veo, que dota con ayudas de 100 euros para la adquisición de gafas para jóvenes.

Con este programa, el Ministerio de Sanidad busca garantizar la igualdad de oportunidades, al convertir la salud visual en un derecho para la infancia y la adolescencia.

La subvención, de la que ya han hecho uso más de 13.500 jóvenes de Galicia, permite adquirir tanto gafas como lentillas y, además, coincide en el tiempo con el proyecto EnClave que desarrolla el Concello de Boiro, complementando la propuesta con la detección y previsión de problema visuales en los centros educativos.