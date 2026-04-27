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Boiro

El boirense Álvaro Piñeiro recibe un premio al Mejor Proyecto Empresarial Emergente

El galardón se enmarca en la primera edición del programa Provincia Activa

Redacción
27/04/2026 22:15
El boirense con su premio
El boirense con su premio
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El vecino de Boiro, Álvaro Piñeiro, recibió este lunes por parte de la Cámara de Comercio de Santiago el premio al Mejor Proyecto Empresarial Emergente, dotado de 2.000 euros, por su propuesta Nord Tempo Audio, dedicada al acompañamiento y producción musical para artistas.

El galardón se enmarca en la primera edición del programa Provincia Activa, cuyo objetivo es apoyar en el impulso del proyectos emprendedores.

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