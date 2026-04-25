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Boiro

Lampón será la parroquia en la que el BNG de Boiro retomará sus reuniones en las parroquias para conocer los problemas y preocupaciones vecinales

La formación frentista también aprovechará para abordar cuestiones de actualidad como la subida de impuestos o el canon del agua “para aclarar dúbidas e compartir información relevante”

Chechu López
25/04/2026 06:30
Raquel Suárez Regades es la portavoz municipal del BNG boirense
Raquel Suárez Regades es la portavoz municipal del BNG boirense
Cedida
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El BNG boirense retomará el 29 de abril sus reuniones parroquiales abiertas. Y lo hará con un encuentro en el centro social de Escarabote (20.00), al que la formación frentista anima a los ciudadanos de Lampón a acudir a esa cita para mantener una conversación directa sobre los principales problemas y preocupaciones que tienen, y abordar cuestiones de actualidad como la subida de impuestos o el canon del agua “para aclarar dúbidas e compartir información relevante”.

La portavoz municipal do BNG, Raquel Suárez, que señala que la ciudadanía será la protagonista en ese tipo de encuentros, precisó que le permitirán a su partido recoger de primera mano sus inquietudes y orientar el trabajo político de cara a sus necesidades, trasladando las demandas a las instituciones municipales para buscar soluciones eficaces.

"Traballamos man a man coa veciñanza para mellorar Boiro, porque no BNG a túa voz conta”, resaltó Suárez Regades, y precisó que ese encuentro pretende ser un "espazo de diálogo, participación e construción colectiva".

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