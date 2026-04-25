El foro 'Fálame Sempre' de la ABE se consolida como referente con una edición más "emocionate" ye"inesquecible"

Las ponentes se hicieron una foto de familia con otros participantes en el evento

Un repleto salón de actos de la Asociación Boirense de Empresas (ABE), con más de 120 personas entre el público -se llegaron a instalar sillas supletorias-, albergó a última hora de este jueves la decimosegunda edición de 'Fálame Sempre', una cita que fue definida por la organización como una de las citas "máis emocionantes, divertidas e sentidas" de las celebradas hasta la fecha. y en un ambiente "vibrante" que no hizo más que confirmar la conexión de esta propuesta con la gente.

Fue el presidente de la patronal, Daniel García, el encargado de dar el pistoletazo de salida, y lo hizo con una bienvenida a los presentes en la que demostró estar "visiblemente emocionado" debido a la respuesta hacia este foro divulgativo. Puso en valor la importancia de habilitar espacios de encuentro alrededor del tejido empresarial y social, y destacó que “ver este salón cheo é o mellor sinal de que isto ten sentido”.

De la conducción del acto se encargó uno de sus impulsores, Alberto García, quien sorprendió al público al incorporar al escenario a Natalia Carou como copresentadora, y su participación aportó, según subrayaron desde la ABE, un "toque diferencial e de calidade á presentación, cunha visión fresca e coidada nas entradiñas de varias das intervencións". García destacó que este evento crece cada año poniendo en valor “o traballo invisible de moitas mulleres”, como las protagonistas de esa noche. Y ensalzó el papel de la ABE como generadora de "comunidade" a través de iniciativas como este foro y su marca "Somos Boiro".

Historias que emocionaron

El bloque central lo protagonizaron las "historias reais que emocionaron", pero que también hicieron reir y, sobre todo, dejaron huella, en el público. Vanesa Hermo, fundadora de ‘Acento Homes’, especializada en preparar viviendas para su venta o alquiler a través de la creación de conexión emocional con los compradores, compartió su experiencia tras dejar la docencia para apostar por el autoempleo en un sector complejo como el inmobiliario, y destacó la importancia de la adaptación constante.

Por su parte, Maitane Vicente, promotora de ‘ULA Libraría Social’, un espacio cultural en la Serra de Outes que combina librería, programación sociocultural e intervención comunitaria, "emociou coa súa historia persoal, explicando como puxo en marcha o seu proxecto nunha zona sen coñecer a ninguén e como conseguiu crear arredor del unha comunidade forte e comprometida", indicaron desde la patronal boirense.

Mensajes profundos

Desde esta última, afirmaron que uno de los momentos más especiales fue el que llegó de la mano de Nuska Chousa, creadora del proyecto ‘Alma da Vella Chousa’, centrado en la divulgación de la cultura y tradición rural a través de las redes sociales, "que combinou emoción e humor nunha intervención chea de espontaneidade, arrincando numerosas risas entre o público e deixando mensaxes profundas sobre o valor das raíces". Esa intensidad emocional fue en aumento con la intervención de Ramona Pouso y Alicia Regueira, de ‘Frutas Reyjosa’, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el sector de la alimentación y floristería, que compartieron una historia vital e empresarial impactante, poniendo en valor el esfuerzo, la familia y la importancia de las relaciones humanas más allá del negocio.

Y el cierre lo pusieron Lola Castro y María Abuín, de ‘A de Lola’, negocio tradicional de proximidad con más de seis décadas de historia. En una jornada tan emotiva, lo fue de una manera especial la intervención de Lola, que subió al escenario acompañada de sus cuatro hijas, arrancando una fuerte ovación de las personas asistentes debido a su historia de lucha, carácter y cercanía -una figura muy querida en la villa, conocida como 'A Pinchuda'- se convirtió en uno de los momentos memorables de la velada, a la que se puso el cierre con la intervención institucional del alcalde, José Ramón Romero y un aperitivo en el que de manera más distendida las ponentes los familiares, amistades y empresarios intercambiaron impresiones y siguieron tejiendo relaciones.