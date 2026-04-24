La banda de rock and roll gallego Zënzar ofrecerá esta noche un concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria', en Boiro

La banda Zënzar interpretará esta noche algún tema de su nuevo EP, que se publicará en próximas fechas JUAN LUIS RUA

El grupo de rock Zënzar, acompañado de Sun Iou, ofrecerá un concierto a partir de las diez y media de esta noche en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro, con apertura de puertas desde media hora antes del inicio de la actuación. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada tanto vía online en la página web www.apousada.eu como en venta física en la propia sala del concierto y en la tienda Baldani Concept Store al precio de 12 euros, mientras que se se compra en la taquilla del local que albergará la actuación el precio será de 16 euros.

La banda de Cerceda interpretará algún tema en exclusiva de su nuevo EP, grabado en los Estudios Bonham en diciembre del año pasado, que lleva por título 'Bla, bla, bla' -del que ya se publicó algún adelanto del tema 'Parabéns' en diversas plataformas y en el canal YouTube-, y que está dedicado al público, salas de conciertos y festivales... que ayudaron a que la banda siga en activo tantos años después. De hecho, el videoclip se grabó en el local, 'Disco Pub Non Sei' (A Silva, Cerceda), en el que debutaron hace 37 años, en 1988, y que reabrió de manera excepcional para un concierto especial y también para grabar el videoclip.

'Bla, bla, bla' es un disco que contiene cinco canciones inéditas, una revisión del clásico 'Ratos no hórreo', en el que colaboraron artistas como Manolo Kabezabolo o Juankar, cantante del grupo madrileño Boikot, y que en 2001 se había incluido en el álbum 'Todo vai ben'; y cuatro temas en directo del concierto celebrado el 23 de diciembre de 2023 con motivo del 35º aniversario en la sala compostelana Capitol, y con el que Zënzar sigue con sus temáticas de denuncia, ritmos contundentes y la urgencia de sus melodías, fieles a su filosofía a la hora de hacer música.

Rítmica imparable

El público que acuda esta noche a presenciar la actuación de Zënzar en 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' podrá comprobar que el concierto es enérgico, directo y compacto, con una rítmica imparable de la batería de Manolo García y el bajo eléctrico de Laura Romero, las dos guitarras de Mario y Gonzalo Grela en constante diálogo y la voz icónica de Xosé Antón Bocixa. Los músicos de Cerceda construirán desde las primera notas una complicidad total con el público. Su repertorio es 100% en gallego e incluye temas clásicos de la banda, como 'A tribo', 'Tiven un bar', 'Arrastrado' o 'Camilo' combinadas con otras de reciente composición.

Desde Zënzar, que señala que estuvieron preparando su directo sin descuidar la composición de nuevos temas., ha querido recordar que su anterior proyecto más sonado fue la edición del libro biográfico 'A culpa foi de Zënzar. 35 anos de rock en galego', ideado y narrado por la ilustradora y bajista de la banda desde 2016 y en el que se hace un recorrido a través de la conversación con más de 50 personas por la historia de la banda y de otros grupos que hicieron de Cerceda una auténtica factoría del rock and roll y de la contracultura gallega.