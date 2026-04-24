Vegalsa-Eroski y su clientela donan casi 4.200 euros a Amicos para impulsar proyectos medioambientales y de inclusión en el entorno marino

Representantes de Vegalsa-Eroski entregaron a responsables y usuarios de Amicos el importe de la donación

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha hecho entrega este viernes de un total de 4.181,52 euros a la asociación sin ánimo de lucro para la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familias de Amicos. Un importe que se destinará a reforzar sus proyectos medioambientales, tanto de limpieza de los litorales marinos como de las zonas de especial protección.

Esta donación fue posible a través de la valorización realizada tras la gestión de 31.632 kilos de tapones de plástico y aceite recogidos en 2025 en los establecimientos de la red comercial de Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León. Tanto la clientela como el personal de tienda pueden depositar en las zonas habilitadas para ello estos residuos, que posteriormente se tratan de forma responsable.

La entrega del cheque se llevó a cabo esta mañana en el Eroski Center de Boiro, con la participación por parte de Amicos de la responsable de centros, Pilar Sampedro, componentes de su junta directiva, familiares y usuarios de la asociación, mientras que por Vegalsa-Eroski asistieron la representante del área de RSE, Irasema Dámaso, y del área de Calidad, Ánxela Fernández y María Teresa Ruíz. “Esta donación refleja dos de los pilares de Vegalsa-Eroski: el compromiso con el medioambiente y la colaboración con entidades sociales para avanzar en objetivos comunes. En este caso, contribuye a promover la inclusión y a generar un impacto positivo en la comunidad junto a Amicos”, destacaron desde la compañía gallega de distribución alimentaria.

Limpieza y protección

Por parte de Amicos, que destinará esta donación a apoyar proyectos destinados a la limpieza de los litorales marinos cuidado de fondos marinos y protección de espacios naturales, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad, Sampedro destacó que “queremos poner en valor la implicación de Vegalsa-Eroski y de todos sus clientes que, con sus pequeños gestos, hacen posible este tipo de iniciativas. Gracias a este apoyo, seguimos avanzando en proyectos que protegen el entorno marino y fomentan la concienciación ambiental, generando al mismo tiempo oportunidades reales para personas con discapacidad. Esta colaboración representa mucho más que una aportación puntual: es una forma de entender el compromiso con el entorno y con la sociedad.

Vegalsa-Eroski mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Amicos en el desarrollo de proyectos vinculados al reciclaje y a distintas iniciativas medioambientales. La compañía participó activamente en labores de limpieza integral de playas en el marco de proyectos como Re-Mar, Labmar o Cabalga, todos ellos liderados por personas con discapacidad y centrados en la custodia ambiental y la reducción de residuos en el espacio marino protegido del arco atlántico gallego.

Asimismo, colaboró en el proyecto de restauración y conservación de bosques de gorgonias en los fondos marinos de la zona de influencia del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Islas Atlánticas de Galicia. La entidad social también participa cada año en la Jornada de RSE organizada por la compañía, donde impulsó iniciativas como un photocall solidario, entre otras acciones. Además, Amicos fue una de las asociaciones beneficiarias de la campaña ‘Céntimos Solidarios’ de Vegalsa-Eroski en 2024. “Acciones como esta nos recuerdan que, cuando sumamos esfuerzos, es posible construir un futuro más inclusivo, sostenible y conectado con nuestro territorio”, concluyeron desde Vegalsa-Eroski.