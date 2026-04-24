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Boiro

Una colisión frontolateral entre dos vehículos en una curva cerrada en la cuesta de Espiñeira, en Boiro, se salda finalmente sin heridos

Inicialmente se solicitaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que iba a movilizar una ambulancia asistencial, pero al final fueron anulados

Chechu López
24/04/2026 12:16
El accidente de tráfico se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
El accidente de tráfico se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
Chechu Río
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Un accidente de tráfico, consistente en un choque frontolateral entre dos vehículos, un To¡yota Yaris y un Toyota Corolla, que se registró poco antes de las diez menos cinco minutos de esta mañana en el entorno de una curva cerrada en la cuesta de Espiñeira, finalmente se saldó sin heridos. Fue un particular el que a las 9.53 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado esa colisión e indicaba que había personas heridas, pero no especificaba cuántas. 

Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se dispuso a movilizar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que finalmente fue anulada, pues se entendía que no eran necesarios sus servicios. También acudieron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, el servicio municipal de Protección Civil y la Policía Local, que se encargó de regular la circulación rodada en ese tramo y se encarga de las diligencias.

El accidente se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
El accidente se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
Chechu Río
Los Bomberos de Boiro y el servicio municipal de Protección Civil, junto a la Policía Local fueron movilizados por el accidente de tráfico en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
Los Bomberos de Boiro y el servicio municipal de Protección Civil, junto a la Policía Local fueron movilizados por el accidente de tráfico en la cuesta de Espiñeira, en Boiro
Chechu Río
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