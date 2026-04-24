Una colisión frontolateral entre dos vehículos en una curva cerrada en la cuesta de Espiñeira, en Boiro, se salda finalmente sin heridos

El accidente de tráfico se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro Chechu Río

Un accidente de tráfico, consistente en un choque frontolateral entre dos vehículos, un To¡yota Yaris y un Toyota Corolla, que se registró poco antes de las diez menos cinco minutos de esta mañana en el entorno de una curva cerrada en la cuesta de Espiñeira, finalmente se saldó sin heridos. Fue un particular el que a las 9.53 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado esa colisión e indicaba que había personas heridas, pero no especificaba cuántas.

Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se dispuso a movilizar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que finalmente fue anulada, pues se entendía que no eran necesarios sus servicios. También acudieron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, el servicio municipal de Protección Civil y la Policía Local, que se encargó de regular la circulación rodada en ese tramo y se encarga de las diligencias.

El accidente se registró en la cuesta de Espiñeira, en Boiro Chechu Río