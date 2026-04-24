Suspendido el juicio por el atraco de marzo de 2023 a una joyería de Boiro al estar uno de los cuatro encausados en paradero desconocido

La Guardia Civil detuvo a los cuatro sospechosos del robo en la joyería 'Sande' de Boiro, y el juez de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó el ingreso en prisión de todos ellos Chechu Río

El juicio que se había señalado para su celebración en las jornadas de ayer y de hoy en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña por el atraco a la joyería 'Sande', ubicada en la Rúa Principal de Boiro, que fue perpetrado en la tarde del 2 de marzo de 2023, se suspendió debido a que una de las cuatro personas encausadas se encuentra en paradero desconocido, y por el momento no se han fijado nuevas fechas, pues para ello será necesario localizar con anterioridad a ese cuarto acusado.

La Fiscalía solicita para esas cuatro personas, que en el momento del robo con violencia e intimidación estaban domiciliadas en Ribeira y que, una vez se señale la nueva fecha de la vista oral, deberán sentarse en el banquillo de los acusados un total de 29 años y medio de prisión. Concretamente les pide cinco años de cárcel para cada uno, y dos de ellos también deberán responder de los delitos de detención ilegal y de lesiones, por los que les pide cuatro años y nueve meses de prisión para cada uno y 480 euros de multa, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, respectivamente. Además, reclama que indemnicen a la propietaria de ese negocio en la cantidad en la que sean tasadas las joyas o, en su defecto, en 60.000 euros, por las alhajas sustraídas, que no pudieron ser recuperadas y el negocio no contaba con seguro, así como con 900 euros por las lesiones y 2.000 euros por daño moral.

Conclusiones provisionales

El Ministerio Público indica en su escrito de conclusiones provisionales que esas cuatro personas, actuando con ánimo de lucro y de común y previo acuerdo en la acción, así como en el propósito de robar, decidieron perpetrar un atraco en la joyería ‘Sande’, ubicada en el número 95 de la Rúa Principal, en el casco urbano de Boiro. Precisa que, tras planear el robo entre todos ellos, en torno a las cinco de la tarde del 2 de marzo de 2023, salieron juntos de su domicilio en la ribeirense Avenida Romero Ortiz y se dirigieron hacia Boiro a bordo de un Opel Corsa, que fue alquilado por una encausada, junto con otro de los procesados, en la delegación de una empresa de Santiago “para la ocasión”.

En su relato, la Fiscalía indica que, al llegar a Boiro, en torno a las seis menos veinticinco de la tarde, aparcaron en Rúa Cruceiro, en las inmediaciones de la referida joyería, dividiéndose en dos grupos, precisando que las dos acusadas ejercieron labores de vigilancia, situándose una de ellas en la acera de la joyería y la otra se quedó en el coche, y los otros dos acusados accedieron al interior de la joyería, donde les atendió la propietaria, “fingiendo ante ella estar interesados por una pulsera y alianza de oro, solicitándole después que les mostrase más joyas, por lo que fue a la caja fuerte a buscar más piezas y, en ese momento, entró otra clienta, insistiendo en que atendiera antes a ella”.

Apertura de la caja fuerte

En su escrito de acusación detalla que, cuando la clienta se marchó, ya pasados los 15 minutos de retardo de apertura de la caja fuerte y cuando les dio la espalda para abrirla, uno de los acusados procedió a inmovilizarle a la dueña los brazos desde atrás y le tapó la boca con cinta de embalaje, mientras otro le sujetaba los brazos y piernas con bridas. “La dejaron en el suelo boca abajo, en la zona de la caja fuerte, la cual no es visible desde el exterior y cerraron la puerta”, indica la Fiscalía, que agregó que “accedieron a las joyas de la caja fuerte y se hicieron con varios estuches, por valor de unos 60.000 euros, siendo en ese momento cuando regresó la misma clienta, al sospechar de la actitud de la pareja, encontrando la puerta cerrada, viendo como ambos acusados abandonaron apresuradamente el lugar con los estuches en su poder, hallando a la dueña en el suelo, maniatada y amordazada y con dificultades para respirar al tener la cara cubierta con cinta de embalaje”.

El relato del Ministerio Público detalla que los acusados huyeron a continuación a bordo del mismo vehículo en el que había llegado, mientras la víctima quedó privada de su libertad y, como consecuencia de las ataduras, sufrió lesiones consistentes en erosiones cutáneas en ambos antebrazos, equimosis en zona malar izquierda y erosiones en labio inferior, recibiendo una primera asistencia facultativa, con 15 días de curación, cinco de ellos impeditivos.