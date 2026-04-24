El Pazo de Goiáns, en Boiro, albergará el domingo 17 de mayo la XV Romaría das Letras no Barbanza con música, baile y literatura

María Xesús Blanco y María Outeiral enseñaron crateles del evento

Organizada por la asociación cultural Barbantia, con colaboración municipal y de la Diputación de A Coruña, el próximo 17 de mayo tendrá lugar la XV Romaría das Letras no Barbanza. La presidenta de la entidad impulsora, María Xesús Blanco, desgranó la programación de este evento promovido para festejar la cultura y la lengua gallegas. Indicó que media hora después de que a las once de la mañana tenga lugar la apertura de puertas del recinto, dará comienzo un mercadillo de artesanía y literatura con expositores de colectivos colaboradores.

Así, en ese mercado se contará con la participación de las palilleiras de Porto do Son, ganchilleiras de Bealo, expositores de sancosmeiros, Aloumiños do Ceo, Quinteiro Doce, Artesanías Amorote, Che Tembra… y también las librerías 'Nobel' de Boiro, 'Ler' de A Pobra e otro de la organización. y una exposición dedicada a Begoña Caamaño, homenajeada con motivo del Día das Letras Galegas.

Seguidamente, habrá una exhibición de baile gallego a cargo de Xilbarbeira y Abanqueiro, un concierto de Maricarme en sesión vermú y una comida popular amenizada por Os Pequenos do Barbansa. Tras la sobremesa, en la zona del pombal empezará a funcionar una zona infantil con Miudinho Cooperativa y se presentarán las obras ‘Elas’ De Xulio Gutiérrez y taller creativo con la ilustradora Lucía Cobo (Editorial Kalandraka) y ‘de la obra A Compostela de Begoña Caamaño’ de Encarna Otero (El Patito Editorial).

El evento continuará con una exhibición de baile gallego con Aroña y Abeloura y, como colofón al evento un concierto de Os D’abaixo, para dar por rematad la romería en torno a las nueve de la noche. La concejala de Cultura, María Outeiral, aprovechó para invitar a la ciudadanía boirense y de su entorno a participar “nesta festa da nosa cultura e da nosa lingua, así como a vestirse “con algunha peza do noso traxe tradicional”.