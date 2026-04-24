El Gobierno boirense comunica que tiene actuaciones pendientes a los vecinos de Cespón, que tuvieron oportunidad de preguntarle y hacerle propuestas

Una nueva sesión de 'Un café co alcalde' tuvo lugar en la 'Casa dos Veciños' de Cespón Cedida

La ‘Casa dos Veciños’ de Cespón albergó a última hora de la tarde de ayer una nueva sesión de los encuentros ‘Un café co alcalde’ en el que participaron varios miembros del Ejecutivo local, encabezados por el primer edil, José Ramón Romero. Según comunicaron fuentes municipales, los concejales asistentes dieron cuenta de las últimas actuaciones realizadas en esa parroquia, aunque sin especificar ninguna, pero si detalla que se derivaron de las peticiones vecinales formulada de modo individual y colectivo. Además, también les comunicó a los ciudadanos que tienen actuaciones “que están pendentes de executar” y que tienen en previsión. Igualmente, el público asistente tuvo la oportunidad de hacer preguntas y peticiones de intervenciones y otras demandas para Cespón.