Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El Gobierno boirense comunica que tiene actuaciones pendientes a los vecinos de Cespón, que tuvieron oportunidad de preguntarle y hacerle propuestas

Chechu López
24/04/2026 05:00
Una nueva sesión de 'Un café co alcalde' tuvo lugar en la 'Casa dos Veciños' de Cespón
Una nueva sesión de 'Un café co alcalde' tuvo lugar en la 'Casa dos Veciños' de Cespón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La ‘Casa dos Veciños’ de Cespón albergó a última hora de la tarde de ayer una nueva sesión de los encuentros ‘Un café co alcalde’ en el que participaron varios miembros del Ejecutivo local, encabezados por el primer edil, José Ramón Romero. Según comunicaron fuentes municipales, los concejales asistentes dieron cuenta de las últimas actuaciones realizadas en esa parroquia, aunque sin especificar ninguna, pero si detalla que se derivaron de las peticiones vecinales formulada de modo individual y colectivo. Además, también les comunicó a los ciudadanos que tienen actuaciones “que están pendentes de executar” y que tienen en previsión. Igualmente, el público asistente tuvo la oportunidad de hacer preguntas y peticiones de intervenciones y otras demandas para Cespón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina