Personal municipal asiste en Boiro a cursos de formación en manejo de desfibriladores y sobre reanimación cardiopulmonar

Los cursos sobre reanimación cardiopulmonar y sobre uso de desfibriladores se impartieron en las dependencias municipales

El consistorio boirense alberga cursos de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo dos desfibriladores especialmente dirigidos a personal municipal que desarrolla su actividad laboral en centros equipados on un desfibrilador semiautomático (Desa). Se trata de una serie de acciones formativas de reciclaje para trabajadores que ya contaban con esa formación, pero también se imparten otros para nuevos empleados, con la finalidad de seguir incremen tando el número de trabajadores municipales que cuentan con ese tipo de competencias. El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, , Roberto Lojo, visitaron a los participantes.

Desde el Ayuntamiento boirense, que recuerdan que cuenta con 16 desfibriladores en varias de sus instalaciones como el consistorio, centros sociales e instalaciones deportivas y que asegura que todos ellos están dados de alta en Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y que están "dotados con todo o material necesario para facer unha reanimación en caso dunha parada cardiorrespiratoria tanto en persoas adultas como na poboación infantil", señalaron que son cursos teórico-prácticos impartidos por personal cualificado y que certifica a los participantes que cuentan con esa preparación específica.