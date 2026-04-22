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Boiro

Boiro y Fundación ONCE evalúan acciones de inclusión laboral y formación y de diseño de espacios y servicios con accesibilidad universal

Chechu López
22/04/2026 05:00
Los participantes llevaron a cabo una visita a las instalaciones de Talento Digital y a la sala de innovación 'EspacIA'
Los participantes llevaron a cabo una visita a las instalaciones de Talento Digital y a la sala de innovación 'EspacIA'
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El alcalde y el concejal de Formación de Boiro, José Ramón Romero y Roberto Lojo, respectivamente, asistieron a la constitución de la comisión de seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento e Inserta Empleo, de la Fundación ONCE, para evaluar acciones de inclusión laboral y formación, y diseño de espacios y servicios con accesibilidad universal.

Además de la reunión de dicha comisión, los participantes llevaron a cabo una visita por las instalaciones de Talento Digital, un programa de formación permanente en competencias digitales y profesiones tecnológicas, así como por la sala de innovación 'EspacIA', dedicada a la innovación y a la accesibilidad para el diseño de productos y servicios que tengan en cuenta las necesidades de todas las personas. 

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