Boiro Novo denuncia el abandono de las aldeas de Valmaior, Treites, Louriño y sus cercanías en Cespón

Xurxo Triñanes considera que resulta "moi baixa" la frecuencia de los desbroces y limpieza de las pistas coa consecuente diminución de la visibilidad

El grupo municipal de Boiro Novo reclama que el Ayuntamiento elabore un plan de mejora integral en la zona de las aldeas de Valmaior, Treites, Louriño y sus alrededores y que contemple, por un lado, aumentar el ancho de las calzadas, en la parroquia de Cespón, dotándolas de zona separada para peatones, aprovechando donde sea posible el espacio de las cunetas existentes e instalar las tuberías y canalizaciones necesarias para la recogida de aguas pluviales, y dotar de señalización vertical y horizontal a las carreteras y reponer la que actualmente está dañada.

Igualmente, demanda la reposición, mantenimiento e incremento de los distintos tipos de contenedores de basura, y cumplir, en su caso, el acuerdo plenario, propuesto por el propio Boiro Novo, para aumentar y mejorar la dotación de contenedores de reciclaje en el rural de la localidad boirense. También platea que se dote de marquesinas adecuadas a las tres paradas oficiales de autobuses que hay en la zona, la mejora general del alumbrado y, particularmente, instalar luminarias en la pista que une Valmaior con Treites. Y, por último, solicita que se dote de porterías, canastas y otros equipamientos a las pistas deportivas de Treites, así como reacondicionar las mismas para la práctica deportiva.

Su portavoz, Xurxo Triñanes, hace esas peticiones después de denunciar que los referidos lugares presentan una situación de "abandono histórico", y describe que las más destacadas son "estradas estreitas, con gabias moi profundas, nas que non caben dous vehículos simultaneamente e nas que camiñar é un perigo para os peóns: moi baixa frecuencia nos desbroces e limpeza das pistas coa consecuente diminución da visibilidade; falta de sinalización tanto vertical como horizontal e danos nos sinais existentes; a ausencia de marquesiñas provoca que os rapaces non poidan ter acubillo en caso de mal tempo; alumeado insuficiente ou directamente ausente na zona que une Valmaior con Treites; un pozo de bombeo en Treites atópase inoperativo; contedores rotos, sucios e inexistentes no caso de varias fraccións de lixo reciclable ou o deterioro e falta de equipamentos deportivos nas pistas deportivas de Treites".

Además, dice que se trata de una zona con cerca de 200 vecinos que precisa de un plan de mejora integral, "mais aló de parches puntuais que non solucionan o problema de abandono de fondo que veñen arrastrando este núcleos de poboación". Boiro Novo sostiene que todos los vecinos que contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de las arcas municipales y que, al menos, merecen tener unos servicios básicos mínimos, dignos y apropiados, "vivan no lugar que vivan do noso concello".