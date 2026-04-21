Un total de cuatro cursos sobre nuevas tecnologías conforman la oferta de formación para el próximo mes de mayo del aula Cemit de Boiro
El aula Cemit de Boiro oferta en mayo cursos de nuevas tecnologías. Habrá uno entre los días 4 y 7 sobre manejo del teléfono móvil y app, del 19 al 21 de introducción al diseño e impresión 3D y del 25 al 28 de Libreoffice Calc, en todos los casos se impartirán de 10.00 a 12.30 horas; y un cuarto otro del 12 al 14 (de 10.00 a 13.30) de trámites electrónicos y medios de identificación. Las inscripciones en cada una de esas acciones formativas deberán tramitarse a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico axentetic@boiro.org o llamando a los números de teléfono de contacto 981 842 635 o 629 769 139.