El conselleiro de Educación anuncia que las obras de rehabilitación del colegio ‘Praia Xardín’ de Boiro empezarán justo cuando acabe el actual curso

Román Rodríguez coincidió en su visita con un grupo de una decena de alumnos de la escuela ‘Burgbreite Wernigerode’ de Alemania, que participa en un proyecto Erasmus+ con el centro educativo boirense Chechu Río

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, desveló que, una vez que se completen los trámites administrativos por parte de la Xunta de Galicia con la empresa adjudicataria, Construcciones Orega, y coincidiendo con el final de las clases por el presente curso académico, comenzarán las obras de rehabilitación integral del colegio plurilingüe ‘Praia Xardín’, en Boiro, y que, teniendo en cuenta que tienen un plazo de ejecución de nueve meses, se prevé que estén rematadas antes de concluir el primer trimestre del 2027.

Así lo declaró en la visita que realizó a dicho centro educativo para presentar esa actuación, y en la que coincidió con un grupo de una decena de alumnos de la escuela ‘Burgbreite Wernigerode’ de Alemania, que están conociendo el sistema educativo gallego al amparo de un proyecto del programa Erasmus+ en el que participan junto al citado colegio boirense, cuyos alumnos ya estuvieron en marzo pasado en el centro educativo germánico.

En relación a las obras recientemente adjudicadas, Rodríguez destacó que se contempla la renovación de 2.034 metros cuadrados de cubiertas de panel tipo sándwich con aislamiento de lana de roca, así como la renovación de canalones y bajantes, aislamiento térmico en los 1.777 metros cuadrados de fachadas con aislamiento térmico por el exterior tipo Sate, y la colocación de 132 ventanas nuevas de aluminio con rotura de puente térmica y doble cristal; y en su interior se instalarán 509 luminarias led y 115 de emergencia y 71 puertas nuevas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico y falsos techos. En concreto, en lo que a carpinterías se refiere serán 203 elementos que se renovarán y que suponen 618 metros cuadrados.

Entre los principales beneficios de dicha intervención, el conselleiro destacó la mejora de la eficiencia energética del centro en un 40%. “Este tipo de intervencións permítennos non só mellorar o confort térmico da comunidade escolar no seu día a día, senón tamén continuar avanzando no noso obxectivo de acadar uns centros de ensino máis respectuosos co medio ambiente, tal e como establece o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica entre as súas prioridades”, precisó.

El titular del departamento educativo autonómico puso en valor el esfuerzo que el Ejecutivo autonómico está realizando en la renovación y modernización de los edificios educativos al amparo de dicho plan. De hecho, recordó que el presupuesto de este año contempla una inversión total en obras educativas de 73,6 millones de euros, “un 4% máis ca o ano pasado”, detalló.