Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

UCIN Boiro propone que se habilite una playa canina en la localidad y que los vecinos decidan su ubicación entre las alternativas analizadas

Chechu López
20/04/2026 05:30
Miguel Piqueras considera que ha llegado el momento de retomar esa propuesta, incidiendo en la importancia de contar con la opì.nión ciudadana
Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro propone la habilitación de una playa canina en el municipio y que se decida su ubicación mediante un proceso de participación ciudadana basado en alternativas previamente estudiadas. Su coordinador local, Miguel Piqueras, critica que no se produjesen avances respecto a esta cuestión a pesar de tratarse de un servicio "cada vez más habitual", y considera que la actual situación no responde a la falta de posibilidades, "senón á ausencia de iniciativa e planificación por parte do Goberno local".

Piqueras afirma que la propuesta de su formación política rescata un debate que ya generó polémica en la localidad. Recuerda que en el año 2020 hubo un intento de habilitar el acceso de perros a la playa de Piñeirón-Gavoteira provocó críticas entre usuarios y evidenció la falta de consenso e y planificación. Para UCIN Boiro, este antecedente "demostra que sen participación cidadá, as decisións neste ámbito están condenadas ao conflito". Y, frente a ese escenario, su coordinador local propone un modelo diferente, basado en la transparencia y en la implicación directa de la ciudadanía. “Se existen varias opcións viables, o máis lóxico é que sexan os veciños quen decidan. Esa é a mellor maneira de evitar problemas e garantir que a decisión sexa aceptada”, justificó Miguel Piqueras.

Solución realista

Desde UCIN Boiro inciden en que su iniciativa apuesta por una solución "realista e asumible", que permita ordenar el uso del litoral, mejorar la convivencia y dar respuesta a una demanda creciente entre las familias con mascotas. A la vez, sostiene que supone una oportunidad para modernizar los servicios municipales y situar Boiro "ao nivel doutros concellos que xa avanzaron nesta liña". “Non se trata de prometer, senón de facer. Boiro leva demasiado tempo sen dar pasos nun ámbito no que outros municipios xa teñen solucións en marcha. Agora é o momento de decidir: ou se actúa ou haberá que explicar por que seguimos igual”, declaró Piqueras.

Por último, UCIN Boiro señala que su propuesta no bisc la confrontación sino soluciones, pero considera que la falta de avances en esa materia "sitúa ao Goberno local ante unha responsabilidade evidente. Os veciños levan tempo demandando respostas e o Concello non pode seguir mirando para outro lado”, dijo, para seguidamente insistió en que la habilitación de un arenal canino es "perfectamente compatible coa convivencia e co respecto ao entorno, sempre que se faga con criterio e planificación. Por iso, defendemos que o seguinte paso debe ser abrir un proceso transparente no que se presenten distintas alternativas e se permita participar á cidadanía", subrayó.

