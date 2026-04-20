La ABE sorteará tres cestas ‘gourmet’ con vinos y productos alimenticios de sus asociadas en su campaña comercial del Día de la Madre, que empezó hoy

Imagen parcial del cartel de la campaña comercial de la patronal local boirense con motivo del Día de la Madre

La Asociación Boirense de Empresas puso en marcha desde hoy y hasta el 3 de mayo una nueva edición de su tradicional campaña comercial que desarrolla con motivo del Día de la Madre. Así, las personas que realicen compras en negocios asociados y registren sus tickets, facturas o comprobantes de las mismas a través de la aplicación disponible en la web de la patronal local, www.abe.gal, podrán participar en el sorteo, que se celebrará el día 4 de mayo en su sede, de tres cestas ‘gourmet’, que estarán compuestas por vinos y productos de alimentación “de alta calidade” y procedentes dos propios locales asociados, y la ABE contactará con los los agraciados para comunicarles el premio que les ha correspondido.

“Trátase dunha selección coidada que reflicte o nivel, a diversidade e o valor engadido da oferta local, convertendo o premio nun auténtico escaparate do produto de proximidade”, indican desde la entidad presidida por Daniel García. Además, agrega que, como elemento distintivo, la campaña incorpora el selo de ‘Produtos das nosas empresas asociadas’ como garantía de esa calidad, “reforzando a confianza da clientela e destacando o compromiso dos negocios asociados coa excelencia e o bo facer. Este selo será clave na comunicación da campaña, vinculando directamente os premios coa identidade e fortaleza do comercio local”, destacan desde la ABE.

La ABE señala que con esta acción no busca únicamente dinamizar las vendas en una campaña que considera clave, pues es una de las de mayor movimiento del año, “senón tamén seguir construíndo unha narrativa arredor do valor do comercio de proximidade, onde a calidade, a confianza e o compromiso co territorio son os principais protagonistas”, concluyó.