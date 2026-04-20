La crucense Ana Lojo iniciará el 30 de abril en Ribeira un ciclo de actos de firma de sus libros laureados en el Premio Internacional Pegasus

Ana Lojo muestra su novela “Estela de Cartas. Alph@”, con la que logró el Premio Pegasus Especial Libro de Oro

La escritora crucense Ana Lojo, que a finales del año pasado se convirtió en la más laureada en el Premio Internacional Pegasus, al acumular cuatro de sus galardones, está programando firmas de sus obras literarias -’Marea Morta’, ‘Estela de cartas: Alph@’ y el poemario ‘5’- en librerías y otros espacios de los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza, pero también de otras ciudades y localidades gallegas, con el objetivo principal de dar mayor visibilidad a los citados premios logrados hasta ahora.

La escritora crucense Ana Lojo, que a finales del año pasado se convirtió en la más laureada en el Premio Internacional Pegasus, al acumular cuatro de sus galardones, está programando firmas de sus obras literarias -’Marea Morta’, ‘Estela de cartas: Alph@’ y el poemario ‘5’- en librerías y otros espacios de los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza, pero también de otras ciudades y localidades gallegas, con el objetivo principal de dar mayor visibilidad a los citados premios logrados hasta ahora.