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Boiro

La crucense Ana Lojo iniciará el 30 de abril en Ribeira un ciclo de actos de firma de sus libros laureados en el Premio Internacional Pegasus

Chechu López
20/04/2026 06:00
Ana Lojo muestra su novela “Estela de Cartas. Alph@”, con la que logró el Premio Pegasus Especial Libro de Oro
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La escritora crucense Ana Lojo, que a finales del año pasado se convirtió en la más laureada en el Premio Internacional Pegasus, al acumular cuatro de sus galardones, está programando firmas de sus obras literarias -’Marea Morta’, ‘Estela de cartas: Alph@’ y el poemario ‘5’- en librerías y otros espacios de los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza, pero también de otras ciudades y localidades gallegas, con el objetivo principal de dar mayor visibilidad a los citados premios logrados hasta ahora.

La escritora crucense Ana Lojo, que a finales del año pasado se convirtió en la más laureada en el Premio Internacional Pegasus, al acumular cuatro de sus galardones, está programando firmas de sus obras literarias -’Marea Morta’, ‘Estela de cartas: Alph@’ y el poemario ‘5’- en librerías y otros espacios de los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza, pero también de otras ciudades y localidades gallegas, con el objetivo principal de dar mayor visibilidad a los citados premios logrados hasta ahora.

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