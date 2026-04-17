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Boiro

Goiáns acogerá el próximo 29 de abril el IV Campeonato Barista de Centros de Educación Especial

En el campeonato el alumnado de cada escuela realizará varias elaboraciones a base de café

Fátima Pérez
17/04/2026 07:10
Presentación del IV Campeonato Barista de Colegios de Educación Especial
Presentación del IV Campeonato Barista de Colegios de Educación Especial
Cedida
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El Concello de Boiro colabora con la celebración del IV Campeonato Barista de Colegios de Educación Especial que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril en el Pazo de Goiáns. La concejala de Cultura, María Outeiral, participó en la presentación junto con Alfonso Aguado, de Cafés Templo, y Juan Carracedo, del centro organizador.

Se trata de un campeonato práctico que se celebra en la especialidad de servicios de restauración de los programas formativos de centros de educación especial de Galicia.

En esta edición participan el CEE Manuel López Navalón (Santiago de Compostela), el CEE Infanta Elena (Monforte de Lemos), el CEE Paxón (Nigrán), el CEE Saladino Cortizo (Vigo), el CEE María Mariño (A Coruña), el CEE Terra de Ferrol (Ferrol), el ACEESCA (O Porriño) y el CI Burlada (Navarra).

En el campeonato, que comenzará a las 10:45 horas y se retransmitirá por YouTube, el alumnado de cada escuela realizará varias elaboraciones a base de café. Además habrá talleres de coctelería, decoración de tartas y elaboración de mousse. 

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