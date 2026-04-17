Boiro rebaja a algo más del 75% la solución “inmediata” de incidencias alertadas a través de la aplicación ‘Liña Verde’
La mayoría de 9.161 avisos por medio de esa herramienta fueron deficiencias de alumbrado (30%), medio urbano (15%), agua y saneamiento (13%), limpieza viaria y recogida de basura (11%) y medio rural
El Ayuntamiento boirense acaba de dar a conocer a través de la plataforma de gestión ‘Liña Verde’ ha dado solución de modo “inmediato” a más del 75% de las incidencias registradas, un porcentaje que reduce ligeramente al ofrecido hace poco más de dos años, cuando cifró el índice de resolución durante el 2023 en el 85%. Según datos facilitados entonces por la Administración local, se registraron un total de 2.392 incidencias, siendo las más frecuentes las relacionadas con el alumbrado público (34%), seguido de deficiencias en las carreteras, aceras y mobiliario, agua y saneamiento y limpieza viaria.
Respecto a los avisos recibidos a través de esa aplicación de participación ciudadana para dispositivos móviles señala que sse corresponden mayoritariamente al alumbrado público (30%), seguido de medio urbano (15%), agua y saneamiento (13%), limpieza viaria y recogida de basura (11%) o medio rural (10%). Igualmente, el Gobierno local indica que desde la implantación de ese sistema se dio solución a 9.161 incidencias.
El Ejecutivo local recuerda que para poder utilizar este servicio es necesario descargar la app móvil gratuita ‘Línea Verde’ y seleccionar el municipio sobre el que se quiere comunicar una incidencia, para lo que “chega con pinchar sobre o botón ‘Nova Incidencia’ e categorizala segundo o tipo de incidencia que sexa, subir unha foto da mesma e poñer unha descrición do problema”. Y concluye afirmando que con la implicación de la ciudadanía en el empleo de esa herramienta resulta posible conocer con facilidad las incidencias que se detectan “e dar unha resposta máis áxil e rápida”.