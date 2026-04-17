Adjudicada por más de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses la rehabilitación integral del colegio 'Praia Xardín', en Boiro

El colegio plurilingüe Praia Xardín, será objeto de una rehabilitación integral con una inversión que rondará los 1,1 millones de euros

La Xunta de Galicia adjudicó por 1.122.284,60 euros -supuso una rebaja de 34.352,11 euros (-2,97%) respecto del precio por el que salió a licitación- y un plazo de ejecución de nueve meses de las obras de rehabilitación integral del Centro de Educación Intantil e Primaria Plurilingüe (CEIPP) 'Praia Xardín', en Boiro, que realizará a empresa Construcciones Orega, cuya oferta superó a las de las otras tres licitadoras, que fueron Proyecon Galicia, Construcciones y Obras Taboada Ramos y Construcciones D. Ogando. Se trata de una actuación que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP sacó a licitación por 1.156.636,71 euros, y el departamento que dirige Román Rodríguez tomó la referida decisión tras analizar las propuestas para proceder a la adjudicación de dicha actuación y se pueda llevar a cabo su ejecución.

Dicha actuación tiene como finalidad la mejora del confort térmico y la eficiencia energética del dicho inmueble. Para ello, está previsto el cambio de la cubierta por otra de panel sándwich con aislamiento de la de roca, así como los canalones y bajantes. También se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo ‘Sate’ en las fachadas, se instalarán nuevas luminarias led y se renovará la carpintería exterior para colocar una nueva de aluminio con rotura de puente térmica y doble.

El programa de la actuación incluye, a mayores, la instalación de falsos techos y de nuevas puertas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico. Al sacar a licitación esta actuación, que se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el Gobierno gallego inicia los trámites para su contratación y que se puedan acometer a lo largo del presente año.

Con esta licitación, el departamento que dirige Román Rodríguez inicia os trámites para la contratación de las primeras obras comprometidas para 2026, que son un total de 16 en toda Galicia, con más de 16 millones de inversión, y recuerda que en O Barbanza se llevaron a cabo rehabilitaciones integrales del IES A Pobra (2 millones de euros), del colegio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Rianxo (un millón de euros) y del colegio plurilingüe de Frións, en Ribeira, (655.000 euros).