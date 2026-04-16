Maneiro inicia este sábado la gira “máis roqueira” de su nueva y mejor versión en la sala de ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’ de Boiro

Maneiro asegura que el público va a ver su versión más roquera y profesional Mónica Ferreirós

La sala de conciertos ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’, con un aforo máximo de 400 personas, en pleno casco urbano de Boiro, acogerá este sábado, a partir de las diez y media de la noche, momento de su apertura de puertas, el estreno de la gira de la nueva etapa de Maneiro, en el que ofrecerá su mejor versión y, según promete el cantante, “máis roqueira”. Al día siguiente hará lo propio, esta vez en la sesión vermú, a las 13.30 horas, en el Solifest en O Piñeiro (Vilagarcía de Arousa), a beneficio de la asociación Amencer Aspace.

El pasado fin de semana tuvo lugar el último ensayo con su banda en Santiago de Compostela previo a la gira que, además de estas dos primeras actuaciones, incluirán otras nueve citas hasta agosto, a la espera de que se cierren nuevas fechas, y una vez que rematen los conciertos se encerrará en un estudio de grabación para grabar su nuevo trabajo discográfico. Las entrada para el concierto de Boiro, cuya venta marcha a muy buen ritmo, se pueden adquirir de manera anticipada por 20 euros vía online en la página web de A Cantaruxa -empresa promotora del concierto-, y de manera presencial en Baldani Concept Store y en ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’, mientras que en taquilla costarán 25 euros cada una.

Preparación especial

Maneiro también está llevando una preparación especial para darlo todo sobre los escenarios, entrenando físicamente tres días a la semana con Lardo Moure en A Pobra, dando clases de voz con Elisabeth Lustres en Boiro y hace rehabilitación vestibular un día a la semana en la capital gallega. En los conciertos de la gira le acompañará una banda integrada por Rubén Cores y Fernando Calvo (guitarras), Patxi Cruz (bajo), Pepelu Blanco (batería) e Iria Iglesias (teclado).

El repertorio del concierto en Boiro de pasado mañana, día 18 de abril, estará compuesto por la práctica totalidad del disco ‘Un bonito despertar’, dos temas de Jabon Blue, su anterior banda, versiones de ‘Corasón de carballo’, con coros, y de ‘Soñei’ en versión punky, pero tampoco faltarán ‘Anxo no inferno’, ‘A miña mellor versión’ y tres temas de su nuevo disco, como serán ‘Un colchón de batume’ -será su próximo single-, ‘Susana’ y ‘Todo me sabe a poco’. “Vai ser un concerto superenérxico, superroqueiro e superprofesional, ademáis de participativo, para que a xente cante comigo”.

Esencia rock

Será un concierto que tendrá la particularidad de que “por fin vou tocar a guitarra acústica en directo en catro cancións coa banda, algo que non facía desde os primeiros tempos en Heredeiros da Crus”, reconoce Maneiro, quien afirmó que "é algo que sempre soñei volver a facer". También declaró a que lo que el público va a presenciar es "pura esencia rock, que é onde mellor me sinto. Nada de ir tranquilo". Su deseo es que la gente que asista a sus conciertos salga de ellos con el sentimiento de que "pagou a entrada para ver e escoitar algo que mereceu a pena".

El cantante reiteró que el público va a ver "a miña versión máis roqueira e profesional", pues lo hará junto a una banda "dunha calidade enorme", y agradece a todos y cada uno de sus componentes, que en su práctica totalidad son o tienen alguna vinculación con O Barbanza y su entorno -Fernando Calvo es el único que procede de más lejos, concretamente, de Ourense- que se hayan sumado a su proyecto, así como que David Sampedro, de A Cantaruxa, apostase por él, al igual que Fran Gude, natural de Castiñeiras y que es el productor de su último disco y técnico de sonido. Y concluyó expresando su satisfacción de iniciar la gira en O Barbanza, y cree que todo va a salir a pedir de boca porque "xogamos nacasa".