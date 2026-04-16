La calle peatonal de Boiro albergará el 2 de mayo una nueva edición del 'Maio Vintage Market'

La calle peatonal en pleno casco urbano boirense albergará decenas de puestos ambulantes y diversas actuaciones Chechu Río

El Ayuntamiento boirense programó para el 2 de mayo la celebración de una nueva edición del Maio Vintage Market, en colaboración con la Asociación Boirense de Empresas (ABE) y el grupo de voluntariado Turbina, que tendrá una participación directa en este evento, al igual que ocurrirá con Ambar. Además de la implicación de asociaciones culturales, hostelería y comercio, entre otras, se contará con artistas como Peter Punk, Jara Ortiz, Coro Cores, DJ Esteban y DJ Toño Ferreirós. La inscripción para los puestos ya está abierta y los interesados deben apuntarse enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico ideasamoreas@gmail.com.

Desde la organización se indicó durante la presentación que se trata de la "primeira gran festa da primavera" y que sirve de dinamizador cultural y de la hostelería y que, además, supone el inicio de los eventos al aire libre. "Trátase dunha adaptación da festa dos maios que, noutra época, significaba o cambio de estación, a chegada do bo tempo e o rexurdir da terra", precisó. En cuanto a la programació, en la que se incluyen actividades para todos los públicos, cabe señalar que se distribuirá en varios escenarios a lo largo de la calle peatonal, y que se mezclará con la que está previsto que se desarrolle en otros espacios y negocios.

La edila de Cultura, María Outeiral, acompañada de Martin López y Yolanda Egido, del grupo Turbina, animó a la ciudadanía a participar en esta propuesta que definió como "unha das festas máis atractivas que celebramos no noso concello e que se foi consolidando co paso dos anos e que conta coa colaboración de colectivos e asociacións”. Y agregó que las bases y otra información sobre el 'Maio Vintage Market' está a disposición de la gente interesada en la página web municipal.