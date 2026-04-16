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Boiro 

Boiro conecta talento y tejido empresarial en una nueva Feira de Emprego do Barbanza

Durante la jornada se celebraron mesas redondas especializadas en abordar claves del mercado laboral

Fátima Pérez
16/04/2026 21:08
La jornada conecta empresas con personas en busca de nuevas oportunidades
La jornada conecta empresas con personas en busca de nuevas oportunidades
Cedida
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El LAB Barbanza de Boiro acogió hoy la III Feira de Emprego do Barbanza, un evento que se convirtió de nuevo en un punto de encuentro entre el tejido empresarial de la comarca y personas en busca de nuevas oportunidades laborales.

Durante la jornada se celebraron distintas mesas redondas y obradoiros especializados en los que se abordaron cuestiones clave del mercado laboral actual, como la relación entre productividad y bienestar, la conexión entre la Universidad, la Formación Profesional y el tejido productivo, o la importancia de la marca empresarial para fidelizar clientela.

“Esta feira xa consolidada, é un polo de emprego e emprendemento no que participan empresas e demandantes de emprego e da que cada ano salen novas contratacións”, señaló el alcalde, José Ramón Romero.

El regidor destacó también el dinamismo de Boiro a nivel empresarial al ser el concello que está a la cabeza de la comarca en creación de sociedades y también en creación de empleo: “Por parte do Concello de Boiro imos seguir traballando en propostas para o emprego e iniciativas coma esta para que Boiro sexa futuro, un lugar con oportunidades no que poder vivir e traballar. Un lugar no que as empresas se queiran establecer e poidan medrar”.

A la cita asistieron también la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, y la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, así como la diputada  de Industria, Empresa, Medio Ambiente e Política Demográfica de la Diputación de A Coruña, Rosa Ana García. 

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