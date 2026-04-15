La ABE programó la mesa redonda “Mans que teceron futuro” dentro de su puesta en valor del papel de las mujeres en el desarrollo económico de Boiro

El ciclo de actividades de la ABE para poner en valor el trabajo de las mujeres en favor del desarrollo económico boirense arrancó con la presentación del libro de Antón Rodríguez Gallardo Cedida

Dentro del proyecto “Mans que teceron futuro” que desarrolla la Asociaicón Boirense de Empresas (ABE), y después de la presentación de la obra del mismo nombre de Antón Rodríguez Gallardo y del anuncio de que el foro ‘Fálame Sempre’ del próximo 23 de abril tendrá idéntica denominación, para la jornada de mañana se programó desde la patronal local una mesa redonda que tendrá lugar en el Viveiro de Empresas de Espiñeira, con mismo título y en la que se darán a conocer “experiencias inspiradoras no camiño de emprender”.

En ese acto, programado para las 13.30 horas y dentro de la Feira de Emprego do Barbanza, se contará con la participación de Diana Torrado Otero (Banco Mediolanum), Lola García Sánchez (García Sánchez) y Rosa Tubio (Librería Nobel Boiro), que aportarán diferentes visiones sobre el emprendimiento desde el autoempleo, la empresa familiar y la franquicia. Estará moderada por Tomás Estévez, gerente de la ABE, y contará con una intervención inicial del presidente de la entidade, Daniel García.

A través de esta iniciativa, este colectivo empresarial boirense “persegue obxectivos estratéxicos como poñer en valor a contribución histórica das mulleres ao desenvolvemento económico e social de Boiro, xerar referentes próximos que sirvan de inspiración para o emprendemento, visibilizar o talento feminino e reforzar o seu posicionamento como entidade comprometida coa igualdade e o territorio”. Desde la ABE subrayan que ‘Mans que teceron futuro’ se configura como un “proxecto integral que combina valor cultural, social e empresarial, destacando pola súa capacidade de transformar unha publicación editorial nunha experiencia colectiva que conecta pasado, presente e futuro”.