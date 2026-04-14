La ABE programó para el 23 de abril la 12ª edición del foro ‘Fálame Sempre’, que estará dedicado al emprendimiento femenino

Un centenar de personas asistió a la anterior edición del evento en el salón de actos de la sede de la patronal boirense Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) programó para el jueves de la próxima semana, día 23 de Abril, la decimosegunda edición de su foro anual ‘Fálame Sempre’, que gira alrededor de la creatividad y la innovación empresarial, y que esta vez estará focalizado en el emprendimiento femenino. Dicho evento, que dará comienzo a las nueve menos cuarto de la noche y es de carácter abierto al público en general mediante inscripción previa mediante un foprmulario, se desarrollará en el salón de actos de la sede de la patronal local, situada en la Avenida da Constitución, por lo que contará con un aforo limitado de 100 personas.

La nueva edición de este evento surge, según indican desde la entidad presidida por Daniel García, como continuidad a la reciente presentación del libro “Mans que teceron futuro”, de Antón Rodríguez Gallardo, una obra que pone en valor el papel de las mujeres en el desarrollo económico y social de Boiro. A través de este encuentro, la ABE buscará trasladar ese reconocimiento al presente, dando visibilidad a experiencias reales de emprendedoras y tratará de reforzar el compromiso con la igualdad y con el fortalecimiento del tejido empresarial local.

Breves y visuales

El foro, que estará conducido por Alberto García y Natalia Carou, mantendrá el formato dinámico ‘Pecha Kucha’, basado en intervenciones breves y visuales de menos de siete minutos, estructuradas en 20 imágenes con 20 segundos de duración cada una. En esta edición se difundirán cinco proyectos liderados por mujeres con trayectorias diversas, como Vanesa Hermo, fundadora de ‘Acento Homes’, especializada en preparar viviendas para su venta o alquiler a través de la creación de conexión emocional con los compradores, y Maitane Vicente, promotora de ‘ULA Libraría Social’, un espacio cultural en la Serra de Outes que combina librería, programación sociocultural e intervención comunitaria.

Además, también intervendrán Nuska Chousa, creadora del proyecto ‘Alma da Vella Chousa’, centrado en la divulgación de la cultura y tradición rural a través de las redes sociales; Ramona Pouso y Alicia Regueira, de ‘Frutas Reyjosa’, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el sector de la alimentación y floristería, y Lola Castro y María Abuín, de ‘A de Lola’, negocio tradicional de proximidad con más de seis décadas de historia.

Desde la patronal boirense inciden en que con esta propuesta siguen apostando formatos innovadores que fomentan el intercambio de experiencias y la inspiración empresarial, a la vez que promueve referentes próximos que contribuyan a construir un ecosistema más diverso, inclusivo y dinámico. Al remate del acto, las personas asistentes y ponentes podrán compartir una degustación en un ambiente distendido.