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Boiro

La comida de confraternidad de los mayores de Boiro atrajo a un total de 570 personas de la localidad y de su entorno

Chechu López
11/04/2026 06:20
Las personas mayores que asistieron al evento gastronómico levantaron sus copas para brindar por un buen futuro para todos y desearon volver a verse en la edición del 2027
Las personas mayores que asistieron al evento gastronómico levantaron sus copas para brindar por un buen futuro para todos y desearon volver a verse en la edición del 2027
Chechu Río
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Un total de 570 personas de Boiro y de localidades de su entorno asistieron ayer a la comida de confraternidad de los mayores en un pabellón polideportivo de Barraña reconvertido en salón de banquetes, en el que pudieron degustar un menú a base de buey, cigalas, camarón, merluza en salsa verde y patata confitada, carrillera y tarta de almendra con chocolate, cafés, infusiones y licores, además de vinos blanco y tinto, así como agua, refrescos y cerveza. Tras la sobremesa, se contó con la actuación musical de Mar Davila, que consiguió que los asistentes se animasen a salir a bailar a la pista.

El alcalde boirense, José Ramón Romero, y componentes de la corporación municipal asistieron a ese evento, que también contó con el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez; la diputada de Servizos Sociais de la Diputación de A Coruña, Mar García; el primer edil de A Pobra, José Carlos Vidal; la concejala de Relacións Institucionais pobrense, Patricia Lojo; y el primer teniente de alcalde ribeirense, Vicente Mariño. 

En su intervención, Romero agradeció la presencia de las referidas autoridades y de las personas mayores que “traballaron por construir o que hoxe temos". Y se comprometió a que desde el Ayuntamiento boirense van a "seguir traballando por mellorar a calidade de vida e atender as necesidades das persoas maiores”. 

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