Una jueza envía a prisión a una mujer de mediana edad, que es vecina del centro de Boiro, a la que se investiga por tráfico de drogas

La Guardia Civil de Boiro puso a disposición judicial a la mujer investigada por venta de sustancias estupefacientes Chechu Río

La jueza de la Plaza 3 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó en torno a las cuatro menos cuarto de la tarde de ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para una mujer de 56 años, que es vecina del casco urbano de Boiro. La Guardia Civil de dicha localidad barbanzana la detuvo como investigada por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud de las personas, y a la que puso a disposición de la autoridad judicial con la finalidad de que se procediera a tomarle declaración por esos hechos.

Según ha trascendido, se trata de una vieja conocida de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, pues cuenta con un amplio historial por hechos delictivos similares, así como porque también es consumidora de sustancias estupefacientes.

En la comparecencia celebrada entre las partes, la Fiscalía solicitó para esa mujer de mediana edad la privación de libertad en atención a la reincidencia en la actividad delictiva, lo cual fue tenido en consideración por la magistrada a la hora de tomar una decisión sobre la situación en la que queda la arrestada, y la mandó a la cárcel provincial de Teixeiro. Ello tuvo lugar en contraposición a la petición del abogado que se encarga de su defensa, que solicitó su puesta en libertad por considerar que no se daban los condicionantes para enviarla a la cárcel.

A partir de ahora continuará la instrucción sobre esa causa y, una vez que se haya completado esa fase judicial, posteriormente, se señalará el juicio correspondiente por el delito que se le atribuye, y tras el que el magistrado dictará sentencia.