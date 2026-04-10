Boiro aprueba su adhesión a la recién constituida Rede de Concellos contra o Acoso Escolar impulsada por la Fegamp y la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, fimaron hace un mes el acuerdo para poner en marcha la Rede de Concello contra o Acoso Escolar Xoán Rey / EFE

La junta de gobierno local del Ayuntamiento boirense aprobó la adhesión municipal al convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e FP de la Xunta de Galicia y la Fegamp para el desarrollo de una red de concellos contra el acoso escolar. Ese acuerdo establece, según indicaron fuentes municipales, los mecanismos para poder consolidar una red de apoyo territorial que no sólo intervenga ante situaciones de bullying, sino que actúe de modo preventivo para garantizar el bienestar y el desarrollo integral del alumnado gallego, en general, y boirense, en particular, en un clima de convivencia positiva.

Los objetivos que tendrá esa entidad pasan por fortalecer la coordinación entre instituciones y entidades locales para prevenir, detectar y abordar de modo eficiente los casos de ciberacoso en el ámbito escolar; establecer un seguimiento sistemático y continuado de posibles casos que garantice la implicación activa de todos los actores responsables; ofrecer apoyo a los centros educativos en la gestión de situaciones de acoso; promover la prevención como eje central de la intervención, y reducir la incidencia de casos que requieran la activación del protocolo.

El Ayuntamiento boirense destaca que la localidad barbanzana lleva varios anos trabajando en la prevención del acoso escolar a través del proyecto 'EnClave' con programas específicos en los que se trabaja sobre la resolución de conflictos y se fomenta la convivencia positiva y el respeto mutuo para que el alumnado adquiera herramientas que le permitan gestionar los conflictos cotidianos. Desde el Gobierno local destacan que con esta adhesión, la localidad da un paso más en la prevención del bullying escolar para implicar a toda la comunidad educativa y trabajar para que cientos de escolares supongan un entorno seguro para todos.