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Boiro

La Diputación de A Coruña otorgó 19.196 y 14.474 euros para gastos de personal de Turismo y Cultura

Chechu López
09/04/2026 07:40
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La Diputación de A Coruña otorgó dos subvenciones al Ayuntamiento boirense de 19.195 y de 14.474 euros para financiar los gastos de contratación en este año de personal de las oficinas municipales de Turismo y de técnicos de Cultura, respectivamente. En el caso de la primera ayuda permitirá, según fuentes municipales, fortalecer y profesionalizar el sector, con el aumento de la cifra de trabajadores que atienden ese servicio, especialmente en verano cuando recibe a unos 3.000 turistas, así como otras 15.000 personas que, según os datos facilitados, visitan su página web y se sirven de los recursos que se prestan y se interesan por el destino.

En el caso del personal técnico de Cultura, la ayuda otorgada permitirá mantener al que ya está trabajando en esa área y que lleva a cabo tareas de diseño, programación e impulso de actividades que favorecen la promoción y difusión de la programación cultural y elabora programas propios como agenda cultural de actividades todo el año y otras específicas para determinadas fechas. Además, la institución provincial le otorgó a la Administración local boirense 6.653 euros para reforzar el funcionamiento de su agrupación de Protección Civil, y que figura en la relación de 16 entidades de la misma naturaleza que resultaron beneficiarias por una resolución de su Presidencia, para la mejora de sus medios materiales y operativos para hacer frente a las situaciones de emergencia.

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