La ABE se integra en la Rede Ultreia con la finalidad de reforzar el “ecosistema emprendedor” de la zona

La Rede Ultreia está impulsada por la Xunta de Galicia para mejorar la coordinación y el impacto de las políticas de apoyo al emprendimiento en la zona

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) acaba de comunicar la formalización de su adhesión a la Rede Galega do Ecosistema de Emprendemento (Rede Ultreia). Se trata de una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia con el objetivo de buscar la mejora de la coordinación y el impacto de las políticas de apoyo al emprendimiento en la zona. A través de esta incorporación, la patronal local entra a formar parte de “un espazo estable de colaboración que integra administracións, universidades, entidades empresariais e outros axentes clave, co obxectivo de facer máis eficaces e accesibles os recursos dispoñibles para as persoas emprendedoras”, precisan desde el colectivo que preside Daniel García.

La ABE indica que dicha entidad pone en valor “o carácter estratéxico desta rede, especialmente polo seu enfoque territorial e pola capacidade de conectar iniciativas xa existentes”. El gerente de la asociación empresarial boirense, Tomás Estévez, manifestó que “formar parte da Rede Ultreia permítenos estar onde se están definindo as políticas de apoio ao emprendemento en Galicia, pero tamén garantir que esas oportunidades cheguen ao noso tecido empresarial”. Igualmente, señala que ese organismo surge con la vocación de “construír un sistema máis coordinado, accesible e eficiente, baseado en tres eixos clave: sustentabilidade, dixitalización e innovación social”.

Agente facilitador

En ese contexto, la ABE comunica que refuerza su papel como “axente facilitador”, ampliando su servicio de asesoramiento a personas emprendedoras con una mayor conexión a redes, conocimiento y oportunidades. “Moitas veces o problema non é a falta de recursos, senón a falta de conexión entre eles. Esta rede vai permitir ordenar mellor o ecosistema, evitar duplicidades e, sobre todo, facilitar o camiño a quen decide emprender”, destacó Estévez, quien agregó que entre sus objetivos destacan “o impulso dun emprendemento sostible e arraigado ao territorio, a mellora do acceso a financiamento e asesoramento, a promoción da innovación e da competitividade, así como a consolidación dun modelo de gobernanza colaborativa entre os distintos axentes implicados”.

Por último, anuncia que la participación de la patronal boirense le permitirá también formar parte de un futuro comité asesor encargado de definir las líneas estratégicas de dicha red, para contribuir a trasladar las necesidades y particularidades del tecido empresarial de Boiro al ámbito autonómico. "A adhesión á Rede Ultreia implica unha vontade clara de colaboración activa entre as entidades asinantes. Neste sentido, a ABE reafirma o seu compromiso co desenvolvemento económico local, apostando por un modelo de emprendemento máis conectado, sostible e adaptado á realidade de cada territorio", concluyó Tomás Estévez.