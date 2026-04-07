Ingresa en prisión un hombre al que se le atribuyen múltiples robos de electrodomésticos y de dinero en diversos negocios de Boiro

Algunos robos que se le atribuyen al detenido se registraron en el Hiper Froiz boirense Chechu Río

El juez titular de la Plaza 2 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira envió este pasado fin de semana a la cárcel a otro conocido delincuente, que ronda los 42 años y que es natural de Rianxo. Ocurrió en torno a las ocho de la tarde de este domingo después de que una patrulla de la Guardia Civil de Boiro lo puso a su disposición unas horas antes como investigado por ocho robos que, al menos, desde febrero pasado se estuvieron registrando, principalmente, en varios negocios de Boiro, y en algunos de ellos con bastante violencia.

Al parecer, ese ladrón, que es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por su supuesta reincidencia en la actividad delictiva, perpetró esos robos y hurtos en tiendas de electrodomésticos y en algún hipermercado, de donde presuntamente sustrajo pequeños aparatos, pero también dinero de máquinas de lavanderías y en locales de hostelería. De hecho, su arresto por parte de agentes del instituto armado se produjo poco después de que hubiera asaltado uno de esos últimos negocios y que se ubica en el entorno del lugar de Cimadevila.

La representante de la Fiscalía, que compareció por videoconferencia, solicitó que al detenido se le privase de libertad, para lo que tuvo en cuenta la reincidencia en la actividad delictiva. Se trató de una petición que fue aceptada por el juez, que decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ladrón, pese a que la abogada de oficio se opuso a esa medida.

De hecho, en relación con la reincidencia que se le atribuye a ese sospechoso, los investigadores, que desde hace algún tiempo le estaban siguiendo la pista, también lo consideran como el presunto autor de otros hechos similares que se registraron entre finales del año pasado y el actual, y que junto a los que se le atribuyen ahora podría rondar la veintena, algunos de ellos también ocurridos tanto en Boiro como en su localidad de origen.