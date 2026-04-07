Antón Rodríguez Gallardo presentará el viernes 10 de abril en la sede de la ABE su libro ‘Mans que teceron futuro’

Imagen parcial de la portada del libro ‘Mans que teceron futuro'

El salón de actos de la Asociación Boirense de Empresas (ABE) acogerá el viernes 10 (20.30) la presentación del libro ‘Mans que teceron futuro. Historias e experiencias de vida de mulleres na sociedade galega contemporánea (Boiro, 1836-1975)’ de Antón Rodríguez Gallardo.

Además del autor, se prevén las intervenciones del presidente de la patronal, Daniel García, de su homóloga en Barbantia, María Xesús Blanco, y de Tania Riveiro, profesora de Didáctica das Ciencias Sociais en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), y contará con el cierre musical a cargo de Andhrea & The Black Cats.

Se trata de una obra que recoge la historia y las trayectorias de mujeres de Boiro que contribuyeron al desarrollo económico y social de dicha localidad barbanzana. Desde la ABE indican que su participación en este proyecto mediante el patrocinio de una edición especial de la publicación, le permite reforzar su "compromiso coa posta en valor do papel das mulleres no desenvolvemento empresarial e social de Boiro".

Convócase aos medios a cubrir este acto.