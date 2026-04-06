Una persona resultó herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el lugar de Espiñeira, en Boiro

El accidente de circulación consistió en una colisión frontolateral entre dos coches en un cruce en Espiñeira

Las inmediaciones del IES Espiñeira, en Boiro, fueron escenario de un accidente de tráfico registrado en torno a las dos menos veinticinco minutos de esta tarde, y en el que una persona resultó herida, aunque estaba consciente y orientada. El siniestro consistió en una colisión frontolateral entre dos vehículos y, tras darse un primer aviso a las 13.37 horas a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en O Saltiño, y que se encontraba cerca del lugar de camino hacia otro servicio.

Su personal técnico de emerxencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolores en el cuello, clavícula y otras zonas superiores de su cuerpo, a la que inmovilizó y seguidamente procedió a su traslado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba una atención médica más completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió posteriormente, a las 13.41 horas, una llamada de un particular que le comunicó que se había registrado ese accidente de circulación entre dos coches, y precisaba que ya había acudido una ambulancia asistencial del 061.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso también a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil, a la Policía Local, que reguló la circulación rodada en esa intersección, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente del accidente.