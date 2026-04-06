Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el lugar de Espiñeira, en Boiro

Chechu López
06/04/2026 14:20
El accidente de circulación consistió en una colisión frontolateral entre dos coches en un cruce en Espiñeira
El accidente de circulación consistió en una colisión frontolateral entre dos coches en un cruce en Espiñeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Las inmediaciones del IES Espiñeira, en Boiro, fueron escenario de un accidente de tráfico registrado en torno a las dos menos veinticinco minutos de esta tarde, y en el que una persona resultó herida, aunque estaba consciente y orientada. El siniestro consistió en una colisión frontolateral entre dos vehículos y, tras darse un primer aviso a las 13.37 horas a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en O Saltiño, y que se encontraba cerca del lugar de camino hacia otro servicio.

Su personal técnico de emerxencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolores en el cuello, clavícula y otras zonas superiores de su cuerpo, a la que inmovilizó y seguidamente procedió a su traslado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba una atención médica más completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió posteriormente, a las 13.41 horas, una llamada de un particular que le comunicó que se había registrado ese accidente de circulación entre dos coches, y precisaba que ya había acudido una ambulancia asistencial del 061. 

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso también a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil, a la Policía Local, que reguló la circulación rodada en esa intersección, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente del accidente.

Una ambulancia del 061 trasladó al herido en el atropello hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza
Una ambulancia del 061 trasladó a la persona herida en una colisión frontolateral entre dos vehículos hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina