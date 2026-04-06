UCIN Boiro exige al Ayuntamiento que proceda a la restauración urgente del Cruceiro de Fonteneixe
Le otorga diez días de plazo para que actúe, pero avisa que, si no hay un compromiso firme para acometer la actuación necesaria, presentará denuncia formal en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Boiro denuncia el abandono del patrimonio local y exige la restauración urgente de Cruceiro de Fonteneixe, del que asegura que se encuentra en un “estado crítico”. Esta formación política achaca esa situación “a desidia do Executivo local, que está a poñer en risco unha peza fundamental do patrimonio cultural do concello que, a pesar de estar catalogada, presenta fendas e un grave deterioro por falta de mantemento”.
Su coordinador local, Miguel Piqueras, afirma que el coste de su restauración profesional, en la que se incluya el análisis, el diagnóstico y la ejecución por parte de un experto, oscila entre 2.000 y 3.000 euros, por lo que, precisa que, para un ayuntamiento como Boiro, con 19.000 habitantes, “estamos a falar dun investimento de apenas 15 céntimos por veciño. É ridículo e vergoñento que o alcalde non sexa capaz de xestionar esa contía mentres se malgastan miles de euros en propaganda e gastos superfluos”, declaró Piqueras.
Responsabilidad municipal
El coordinador de UCIN señala que la conservación de los cruceiros en espacios públicos es responsabilidad legal municipal. “Non falamos de política, senón de cumprir coa lei e de respectar a nosa identidade. Se o Goberno non sabe coidar dunha cruz de pedra cun orzamento mínimo, ¿como imos confiar nel para xestionar proxectos de millóns de euros?”, se pregunta Piqueras.
UCIN Boiro anuncia que su reclamación no se quedará en “meros reproches públicos” y adelanta que presentará una instancia oficial exigiendo una intervención inmediata. “Damos un prazo de 10 días ao Goberno local para que mova ficha. Se non hai un compromiso firme e orzamentado para restaurar o Cruceiro de Fonteneixe, presentaremos unha denuncia formal ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”, advirtió.