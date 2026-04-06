Medio Rural destinó desde 2020 más de 224.000 euros a la mejora de caminos municipales en Boiro

La conselleira María José Gómez recibió en su despacho de San Caetano, al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, para avanzar en la colaboración institucional a favor del campo en su localidad

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, recibió esta mañana en su despacho del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en San Caetano, en Santiago de Compostela, al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, para abordar diferentes asuntos de interés relacionados con la mejora del campo y avanzar en la colaboración institucional a favor del campo en la localidad barbanzana. Así, ambos trataron sobre la puesta en valor y acondicionamiento de caminos de titularidad municipal.

En este sentido, desde dicho departamento autonómico recuerdan que Boiro se vio beneficiado desde 2020 de aportaciones del Gobierno gallego por importe total de 224.115 euros para la mejora de estos viales, y que permitió intervenir hasta en nueve caminos diferentes. Y agregó que para el periodo 2025-2026, este municipio ya recibió una ayuda de 55.575 euros por ese mismo concepto.

Por otro lado, en el ámbito del desarrollo rural, este municipio también tiene activo un proceso de reestructuración parcelaria en la parroquia de Cures, que se encuentra en fase de acuerdo firme y que beneficiará a cerca de 1.380 propietarios, con una superficie que supera las 640 hectáreas.