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Boiro

Escolares de Boiro recorren rutas por parroquias con asistentes a los talleres de memoria de Cruz Roja en un fomento del intercambio generacional

Chechu López
30/03/2026 13:16
Alumnado de Infantil y Primaria de Boiro realizó con personas mayores de los talleres de memoria de Cruz Roja de Boiro rutas por parroquias de la localidad
Alumnado de Infantil y Primaria de Boiro realizó con personas mayores de los talleres de memoria de Cruz Roja de Boiro rutas por parroquias de la localidad
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Cruz Roja de Boiro y el Ayuntamiento desarrollan en los centros educativos de la localidad barbanzana un proyecto intergeneracional denominado ‘Descubrindo xuntos a nosa parroquia’, que surgió para fomentar el encuentro entre personas de diferentes espectros de edades a través del reconocimiento y transmisión de los patrimonios material e inmaterial locales y ponerlos en valor, y haya un intercambio de conocimientos entre ellos. Con motivo del mismo, diverso alumnado de Educación Infantil y Primaria participó en rutas por distintos espacios del municipio, junto con personas asistentes a los talleres de memoria de la referida entidad benéfica, que compartieron su historia, recuerdos y vivencias.

  Desde la Administración local recuerdan que este proyecto inició en noviembre pasado su desarrollo en las aulas, en las que los estudiantes trabajaron en actividades para elaborar un mapa de la memoria con recuerdos y lugares significativos, un muestra de fotografías antiguas, tertulias para conocer los costumbres y modos de vida, entre otras cosas, con la finalidad de potenciar la memoria autobiográfica y la estimulación cognitiva de las personas mayores, así como que estas últimas aporten a los más jóvenes la historia, tradición y cultura de su parroquia.

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