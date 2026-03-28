El gobierno de Boiro aprueba en solitario un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 123 facturas pendientes por importe de 352.366 euros

Boiro Novo logró que prosperase su moción en la que demandaba que se incrementase el número de contenedprres de basura en los núcleos de medio rural

El gobierno boirense, integrado por 9 concejales del PSOE, sacó adelante con su mayoría absoluta en el pleno una modificación de crédito de 352.366 euros, con cargo al remanente de tesorería, y un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar 123 facturas a proveedores por ese importe y que estaban pendientes hacía tiempo. Destacan sobre el resto dos de una misma empresa: una de 97.398 euros por la construcción de aceras e instalación de servicios en el vial de Cespón a Quinteiro, y de 73.346 de la renovación de aceras en un tramo de la carretera AC-305. El resto oscilan entre 102,85 euros de material eléctrico para el colegio de Escarabote y 13.843 de la certificación opcional de la reforma de la plaza de abastos.

En la votación se abstuvieron los 5 ediles populares, mientras que los dos del BNG y el de Boiro Novo lo hicieron en contra. El portavoz de este último, Xurxo Triñanes, argumentó su voto refiriéndose al informe de Intervención, en el que se recoge que “a realización de gasto, sendo o xestor consciente da inexistencia de consignación orzamentaria, é un comportamento reprobable e irregular”, y que, según la Ley de Transparencia “é unha infracción moi grave a asunción de compromisos de gastos, recoñecemento de obrigas e ordenación de pagos sen crédito suficiente para a súa realización, sancionable coa destitución do cargo e a prohibición de nomeamento para ocupar ningún posto de alto cargo ou asimilado durante un periodo de entre 5 e 10 anos”.

Aumento de contenedores

Por otro lado, en dicha sesión ordinaria también se debatió y se aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal de Boiro Novo con la finalidad de aumentar el número de contenedores de reciclaje en los núcleos del medio rural de la localidad barbanzana. Por un lado, se solicitaba el incremento del número de recipientes de reciclaje instalados en los núcleos rurales de población de esas zonas de Boiro.

Se lleva así la recogida a más lugares del municipio, con el fin de facilitar a la ciudadanía de esas zonas el reciclaje de basura y , potro otro solicita al Ayuntamiento que diseñe una estrategia que ayude a mejorar las tasas de reciclaje, en el que uno de los objetivos sea que cualquiera persona tenga la misma facilidad para reciclar que para depositar la basura.

No obtuvo la misma suerte la moción del grupo municipal del PP sobre el uso de prendas como el ‘burka’ o el ‘niqab’, así como otros elementos que oculten el rostro en espacios públicos. Fue rechazada por once votos en contra votos, de los que nueve fueron de los socialistas y dos de los nacionalistas, y la abstención de BN, además de los cinco votos favorables de los populares que defendieron la iniciativa.