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Boiro

Un incendio en unos cables afectó a la parte superior de la fachada de una vivienda en Rúa Cruceiro, en pleno casco urbano de Boiro

Chechu López
27/03/2026 14:50
Los Bomberos boirenses se encargaron de la extinción del incendio en la parte superior de la fachada de una vivienda de la Rúa Cruceiro
Los Bomberos boirenses se encargaron de la extinción del incendio en la parte superior de la fachada de una vivienda de la Rúa Cruceiro
Chechu Río
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La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, además de la Policía Local y del servicio municipal de Protección Civil, de la misma localidad barbanzana, fueron movilizadas pasada la una de esta tarde por un incendio en una vivienda situada en la Rúa Cruceiro, en pleno casco urbano boirense. 

Fue un particular el que a las 13.04 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que estaban ardiendo unos cables en la parte superior de la fachada de dicho inmueble. Se procedió a cortar el suministro eléctrico a ese cableado y los servicios de emergencias sofocaron el fuego.

Posteriormente, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña realizaron las oportunas comprobaciones para que no se produjeran reproducciones, dando por rematada la intervención poco antes de las dos de la tarde y regresaron a sus instalaciones en el polígono industrial de Espiñeira.

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