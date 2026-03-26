Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada, de Boiro, resulta premiado en el concurso nacional ‘Una Constitución para todos’

Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada, fue uno de los 15 estudiantes premiados en el concurso nacional 'Una Constitución para Todos' Cedida

Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada, de Boiro, fue uno de los 15 estudiantes que resultaron premiados en el concurso nacional ‘Una Constitución para todos’ La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha hecho entrega este jueves de los diplomas a los 15 estudiantes premiados en el concurso nacional ‘Una Constitución para todos’ por sus proyectos realizados en distintos formatos sobre la importancia de la Carta Magna española.

Su distinción la obtuvo en la denominada ‘Modalidad C’, dirigida al alumnado de ESO, Ciclos Formativos de Grado Básico, Educación Especial y Educación de Personas Adultas, en la categoría de relato o poesía, por su trabajo ‘La Constitución de clase: entre churros, risas y democracia’, que ella misma define como “una actividad en la que los alumnos de 2º de ESO D crean su propia Constitución para aprender cómo funcionan la democracia, el consenso y la convivencia. A través de propuestas, debates y votaciones, elaboran normas basadas en la igualdad, el respeto, la libertad de expresión y la ayuda mutua”.

Salma Vilarnovo recibió ese galardón de manos de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quien señaló que la Constitución “no es solo un texto, es sobre todo un acuerdo que nos dimos como país para convivir en libertad, respetarnos y reconocernos iguales, aunque seamos diferentes”, y consideró que no se debe olvidar que la democracia no se hereda, sino que “se cuida, se defiende y se construye cada día”, una tarea en la que, subrayó, la educación “resulta fundamental”.

Celebración

“Hoy no solo celebramos unos premios, celebramos que la Constitución sigue viva cuando alguien la entiende, la interpreta y la convierte en una historia, en una imagen o en una idea”, les trasladó la ministra. El objetivo del certamen, que el Ministerio celebra desde 2015, y que está destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias, pasa por estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana la Constitución Española a través de un trabajo individual. En esta edición se presentaron más de un centenar de proyectos desde diferentes comunidades autónomas.

Los trabajos, que se dividieron en cinco modalidades en función de la etapa y el curso, se podían presentar en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o vídeo que siga el formato bibliotráiler. Al acto, también asistieron el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; el subsecretario de Educación, Santiago Roura; la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Dominguez; la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio; y el director general de Planificación y Gestión Educativa, Javier Rodríguez, entre otros responsables educativos.