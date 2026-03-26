La Diputación de A Coruña ensalza en Boiro el potencial de 'Olea Atlántica' para recuperar la oliva gallega y generar actividad en el medio rural

La diputada Rosa Ana García visitó la plantación de Runs y destacó el papel de la Rede de Coworking en el impulso a proyectos innovadores ligados al territorio

La Diputación de A Coruña sigue impulsando el emprendimiento y la innovación como motores del desarrollo económico y de fijación de población en el medio rural. La deputada de Industria e Emprego, Rosa Ana García, visitó esta mañana en la aldea de Runs, en Boiro, la finca de producción del proyecto ‘Olea Atlántica’, una iniciativa empresarial que combina innovación y valorización del patrimonio agrario con la producción de aceite de oliva virgen extra 100% gallego de alta calidad. Pudo recorrer la plantación y comprobar “o bo estado dos oliveiros”, que ya empiezan a de cara a la próxima cosecha. Sobre el terreo, conoció también los detalles del proceso productivo y de la elaboración del aceite, que tiene lugar en el mes de noviembre.

‘Olea Atlántica tiene su sede operativa en el LAB Barbanza, en Boiro, que es uno de los doce centros que integran la Rede Provincial de Coworking de la Diputación coruñesa, donde desarrolló su fase inicial de lanzamiento y consolidación empresarial. Durante la visita, García insistió en subrayar el valor de este tipo de iniciativas para dinamizar el medio rural y generar nuevas oportunidades económicas. “Proxectos como ‘Olea Atlántica’ demostran que é posible pór en valor o noso agro creando produtos de alta calidade, de proximidade e con identidade propia. Desde a Deputación apoiamos o talento e a iniciativa emprendedora que hai detrás de moitos proxectos como este a través da Rede de Coworking, facilitando que as boas ideas se convertan en realidades, en proxectos empresariais sólidos que creen emprego e actividade económica”, indicó la diputada.

Variedades autóctonas

El proyecto se basa en investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaron más de una docena de variedades de olivas únicas en Galicia que estaban a punto de desaparecer. En este sentido, la empresa boirense apuesta por la recuperación de estas variedades autóctonas de oliva gallega para elaborar “un aceite de oliva virgen extra premium”, con producciones limitadas que destacan por las características singulares del clima atlántico.

Por otro lado, en relación a la Rede Provincial de Coworking, que es una de las apuestas estratégicas del Plan de Emprego Local (PEL), desde la institución presidida por Valentín González Formoso indican que se consolidó “como un instrumento clave de apoio ao emprendemento na provincia”. Recuerdan que está formada por doce espacis distribuidos por toda la provincia, que ofrecen asesoramiento, acompañamiento e infraestructuras para facilitar la puesta en marcha y crecimiento de proyectos empresariales. “Este modelo contribúe non só á creación de emprego, senón tamén á fixación de talento e poboación no rural, favorecendo un desenvolvemento económico máis equilibrado e sostible en toda a provincia”, concluyeron desde la Diputación coruñesa.